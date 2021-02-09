Постановление правительства Мурманской области от 8 февраля 2021 года № 39-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Мурманской области от 04.03.2005 № 598-01-ЗМО "О прожиточном минимуме в Мурманской области" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Мурманской области за IV квартал 2020 года:

в расчете на душу населения - 17 723 рубля;

для трудоспособного населения - 18 438 рублей;

для пенсионеров - 14 693 рубля;

для детей - 17 804 рубля.

2. Для предоставления государственной социальной помощи, мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, социальных выплат и оказания социальных услуг малоимущим гражданам (за исключением региональной социальной доплаты к пенсии) применять величину прожиточного минимума за III квартал 2020 года, установленную постановлением Правительства Мурманской области от 16.11.2020 № 803-ПП.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







