Постановление правительства Мурманской области от 8 февраля 2021 года № 40-ПП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения по Мурманской области"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Мурманской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума по Мурманской области на 2021 год:

в расчете на душу населения - 18 625 рублей;

для трудоспособного населения - 19 391 рубль;

для пенсионеров - 15 452 рубля;

для детей - 18 650 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Мурманской области А.Чибис







