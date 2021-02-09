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9 февраля 2021 г. 17:30
Общество
Текст: Артем Локалов

Не стало Ираны Казаковой. Она писала текст для "Минуты молчания" и комментировала встречу Гагарина в 1961-м

2 февраля не стало тележурналиста Ираны Казаковой. Однако о смерти стало известно только сегодня. Об этом "Родине" сообщила тележурналист Людмила Романенко, узнавшая о кончине Ираны Дмитриевны от ее сына.
Ирана Казакова.
Ирана Казакова.

Ирана Казакова принимала участие в создании передачи "Минута молчания" на Центральном телевидении СССР. Передача впервые вышла в эфир 9 мая 1965 года. Тогда в студии соорудили фрагмент Кремлевской стены. Рядом установили гипсовую чашу, к которой подвели газовую горелку, зажгли огонь, включили камеры. Мемориал "Могила Неизвестного Солдата" появился позже.

Фото: Гостелерадиофонд
9 мая 1965 года в Советском Союзе была впервые объявлена Минута молчания

- Была идея создать первую советскую молитву памяти павших в Великой Отечественной. И у нас получилось! - рассказывала Ирана Казакова в интервью "Родине" в мае прошлого года, когда "Минуте молчания" исполнилось 55 лет. - Мы работали над текстом больше месяца. Собиралась всей группой, выверяли каждое слово. С итоговым вариантом поехали в ЦК партии. Текст утверждал Яковлев из отдела пропаганды. Он сам прошел войну. Прочитал и сказал: "Делайте!"

Ирана Казакова родилась в 1928 году. У нее необычное имя, потому что появилась на свет в Тегеране, где ее отец работал в дипмиссии.

Ирана Казакова участвовала также в создании программы "Время", комментировала в 1961 году встречу Юрия Гагарина в Москве после его первого полета.

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