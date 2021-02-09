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1 февраля 2021 г. 15:33
"Родина"
Текст, фото: Ирина Никитина
Родина - № 2(221)

"Родина" прирастает Сибирью

Нефтепроводчики помогли сотням школ оформить годовую подписку на наш журнал
Вслед за школами Москвы и Екатеринбурга журнал "Родина", входящий в линейку изданий "Российской газеты", стали получать 270 школьных библиотек Тюменской области, 47 - Томской области и Ханты-Мансийского автономного округа, восемь ямальских библиотек, четыре свердловские и одна курганская. Подписку на исторический журнал в сибирских регионах обеспечила компания АО "Транснефть - Сибирь".
Учитель истории тюменской школы N69 Андрей Ильиченко: "Мы на одной волне!" Фото: Ирина Никитина
Учитель истории тюменской школы N69 Андрей Ильиченко: "Мы на одной волне!" Фото: Ирина Никитина

Как отметил заместитель генерального директора компании по связям с общественностью и органами государственной власти Сергей Сметанюк, для нефтепроводчиков благотворительные мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи - не разовые акции:
Журнал "Родина" был первым, кто опубликовал стихи Ивана Бунина

- Мы помогли установить памятник нашему земляку Герою Советского Союза и Монголии, генералу армии Ивану Федюнинскому, а в серии "Жизнь замечательных людей" - выпустить книгу в честь полководца, переданную в школьные библиотеки. Вместе с тюменскими телевизионщиками и радио "Вера" участвуем в проекте "Герои России. Бессмертно" - о судьбах героев Великой Отечественной войны и военнослужащих, погибших при исполнении долга в локальных конфликтах современности. Не сомневаюсь, что и подписка сибирских школ на журнал "Родина" принесет много пользы и учителям, и ученикам.

...Еще пахнущий типографской краской январский номер "Родины" - в руках Андрея Ильиченко, учителя истории, обществознания и права тюменской школы №69.
Учителя рассказали, как журнал "Родина" помогает изучать историю и готовиться к ЕГЭ

- С "Родиной" знаком уж больше 20 лет. Это отличный продукт! - улыбается педагог. - Не поверите, отпуск на даче провожу с годовой подшивкой, которую мне любезно предоставляют в городском информационно-библиотечном центре для молодежи.

Теперь Андрей Владимирович намерен на уроках постоянно привлекать журнал в союзники. Правда, надо скоординировать свои планы с коллегами - на два школьных корпуса тут шесть историков и одиннадцать словесников:

- Журнал, видно, делается с любовью, а мы с любовью ведем свои предметы. Считай, на одной волне. Мои занятия точно станут насыщеннее, а ребята смогут готовить более интересные рефераты.

Темы дня:
#журнал Родина
#История в школе
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#подписчики