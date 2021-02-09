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Певица Энн Фини умерла от коронавируса

Новости
    09.02.2021, 12:11
Текст:   Олег Усков

Американская певица, автор песен, общественный деятель и политическая активистка Энн Фини умерла от COVID-19 на семидесятом году жизни 3 февраля в госпитале Питтсбурга, Пенсильвания.

Об этом сообщила The Guardian со ссылкой на дочь артистки. Дань памяти Энн, известной по треку Have You Been To Jail for Justice, ставшему гимном движения протеста, отдали участники небезызвестной политизированной группы Rage Against the Machine.

Фини родилась в 1951-м. Карьеру начала в 1969-м, спев на акции протеста против войны во Вьетнаме. Еще будучи студенткой, стала соучредителем первого в Питтсбурге кризисного центра, помогавшего жертвам изнасилований. В 1978-м получила степень доктора юридических наук. Двенадцать лет занималась музыкой, совмещая данный процесс с карьерой адвоката, и в конце концов решила сосредоточиться на первом. Дебютный сольный альбом выпустила в 1992-м.

Летом 2010 во время гастролей по Швеции у Фини диагностировали рак легкого. Лечение было успешным, но в 2015-м недуг вернулся.

COVID-19 артистка заразилась в госпитале, где находилась на реабилитации из-за серьезных проблем со спиной.

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