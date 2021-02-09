Указ губернатора Псковской области от 9 февраля 2021 года № 15-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Новости

В США начался второй процесс импичмента в отношении Трампа 22:00
В США пять человек пострадали после стрельбы в больнице 21:47
ВОЗ сочла маловероятным заражение COVID-19 напрямую от летучих мышей 21:32
В четверг в Греции в закроются школы и промтоварные магазины 21:27
Судьям рекомендовали не обсуждать в соцсетях политику и судебные процессы 21:21
Число безработных в РФ сократилось на 300 тысяч 21:14
У Елизаветы II родился девятый по счету правнук 21:07
За год ликвидированы 22 свалки и вредных полигона 21:04
Зак Снайдер показал, как выглядит Джокер в новой "Лиге справедливости" 20:54
Волков поднялся в рейтинге UFC после победы над Оверимом 20:40
Куба готовится к третьей фазе испытаний вакцины от коронавируса 20:32
Сербский министр: Российская вакцина сегодня дороже золота 20:31
Нурмагомедов не намерен возобновлять карьеру 20:27
В Иране заявили об эффективности "Спутника V" 20:25
Матч Лиги Европы "Реал Сосьедад" - "МЮ" пройдет в Турине 20:16
Депутат от КПРФ предложил учитывать ипотеку при признании семьи малоимущей 20:04
Telegram-канал Трампа-младшего набрал более 1 миллиона подписчиков 19:57
Болгарская соцпартия призвала к запрету шествия националистов 19:31
"Ход королевы" может получить второй сезон 19:17
В московском метро под поездом погиб человек 19:07
Российские ученые планируют пополнить таблицу Менделеева тремя элементами 19:06
Отток капитала из РФ сократился до 8 млрд долларов в январе 19:02
Худрука МХАТа Эдуарда Боякова выписали после операции 18:53
У 3,4% строящихся домов высок риск стать проблемными 18:38
В Москве грузовик снес пешеходов 18:37
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
9 февраля 2021 г.

Указ губернатора Псковской области от 9 февраля 2021 года № 15-УГ "О внесении изменений в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", статьями 6 и 31 Федерального закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", статьями 6 и 12 Закона области от 04 мая 2008 г. № 762-ОЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", предписанием Главного государственного санитарного врача по Псковской области Нестерука А.В. от 08 февраля 2021 г. № 432, на основании распоряжения Администрации области от 05 марта 2020 г. № 133-р "О введении режима повышенной готовности Псковской областной - территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Псковской области" постановляю:

1. Внести в указ Губернатора области от 15 марта 2020 г. № 30-УГ "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Псковской области в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" следующие изменения:

1) преамбулу после слов "от 02 февраля 2021 г. № 361" дополнить словами ", от 08 февраля 2021 г. № 432";

2) пункт 1 изложить в следующей редакции:

"1. Ввести на территории Псковской области ограничительные мероприятия (карантин) по 12 февраля 2021 г.".

2. Контроль за исполнением настоящего указа оставляю за собой.

3. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Губернатор области М.Ведерников



Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией