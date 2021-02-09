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09.02.2021 21:10
Рубрика: Русское оружие

Робот в паре с летчиком

Раскрыты некоторые секреты кабины истребителя 5-го поколения и особенностей его управления
Текст: Сергей Птичкин
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
При создании кабины многофункционального истребителя 5-го поколения Су-57, который выпускается уже серийно, конструкторы обеспечили летчику наиболее оптимальные и комфортные условия для его работы.
Су-57 объективно оказывается лучшим в мире истребителем пятого поколения, опередив F-22 и F-35 Фото: РИА Новости Су-57 объективно оказывается лучшим в мире истребителем пятого поколения, опередив F-22 и F-35 Фото: РИА Новости
Су-57 объективно оказывается лучшим в мире истребителем пятого поколения, опередив F-22 и F-35 Фото: РИА Новости

Самая современная авионика и оригинальный технический дизайн позволили значительно повысить боевые возможности этого самолета. Более того, сделан серьезный шаг к созданию полностью роботизированных беспилотных истребителей.

Фото: Александр Вильф/ РИА Новости
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Корпоративный журнал Объединенной авиастроительной корпорации "Горизонты" опубликовал, можно сказать, сенсационный материал. Впервые показан внутренний вид кабины еще недавно совершенно секретного самолета. А начальник отдела кабин ОКБ Сухого компании "Сухой" Никита Дорофеев подробно рассказал о том, в чем ее особенности.

По его словам, на истребителе достигнута максимальная автоматизация "рутинных" процессов пилотирования и боевого применения. Летчик после выполнения взлета и до момента захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, полностью сосредоточившись на поиске и атаке различных целей - воздушных и наземных. Причем и этот процесс также в достаточной степени автоматизирован.

Известно, что на дисплеи, установленные в кабине, выводится самая различная информация. Она отражает техническое состояние самолета, дает информацию о параметрах полета, о тактической обстановке в воздухе, включая целеуказание. Оценить и обработать этот массив информации с учетом очень быстро меняющейся обстановки даже хорошо подготовленному пилоту сложно. А подчас просто невозможно. В боевой обстановке это чревато самыми негативными последствиями.

Летчик после взлета и до захода на посадку может вообще не заниматься пилотированием, полностью сосредоточившись на боевой работе

На Су-57 летчику выдается только та часть информации, которая необходима в данный момент. Это обеспечивает пилоту помощь в решении задач с учетом текущей обстановки и прогноза ее развития. И не утомляет его.

Конструкторам удалось сделать так, чтобы летчик был всегда ситуационно-осведомленным, но при этом не перегружался избыточной информацией. Реализован самый оптимальный баланс. С одной стороны, высокий уровень автоматизации, позволяющий системе "человек - машина" успешно решать поставленные задачи, а с другой - летчик контролирует процесс и всегда понимает, какой режим выполняется, как работают системы и что будет происходить дальше.

Фото: Сергей Савостьянов / ТАСС
Производство истребителя пятого поколения Су-57 показали на видео

В кабине установлена "разрешительная" кнопка для включения режима "противоракетный маневр". Если возникает риск ракетной атаки, но при этом надо выполнять основную боевую задачу, не отвлекаясь на возможные опасности, летчик нажимает кнопку. Включается искусственный интеллект, который как раз и станет отслеживать возможные опасности. В случае обстрела истребитель сам осуществляет маневр уклонения с учетом направления атаки, пространственного положения самого самолета и ряда других факторов.

Чтобы снизить утомляемость при длительном полете, педали управления сдвигаются вперед так, чтобы летчик мог полностью вытянуть ноги. Ни на одном другом истребителе этого нет. Другая особенность - кресло установлено под большим углом, что способствует более комфортной посадке. Оно, кстати, с подогревом. Костюм пилота вентилируется.

Сейчас конструкторы собирают и анализируют пожелания строевых летчиков с тем, чтобы сделать Су-57 еще более боеспособным и комфортным.

Русское оружие Вооружение России

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