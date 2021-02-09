Истребитель ВКС России обманул ПВО, спрятавшись за ракетоносец

Истребитель Су-35 с тверской авиабазы Хотилово отработал уход от средств противовоздушной обороны, спрятавшись за стратегический ракетоносец Ту-95МС.

Пара Су-35 была поднята для участия в совместных учениях со стратегическими ракетоносцами, прилетевшими с саратовской авиабазы Энгельс. Истребители отработали сопровождение самолетов дальней авиации, а затем один из них выполнил хитрый прием, позволяющий укрыться от радаров ПВО.

- Один из Су-35 находился на расстоянии двух километров от ракетоносцев, патрулируя воздушное пространство, другой сблизился с Ту-95МС на безопасное расстояние, чтобы ввести в заблуждение наземные средства противовоздушной обороны, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Затем экипажи Су-35 отработали сложный пилотаж, разыграли воздушную дуэль и вернулись на аэродром.