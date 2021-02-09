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09.02.2021,  
14:20
Текст:  Антон Валагин

Истребитель ВКС России обманул ПВО, спрятавшись за ракетоносец

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости

Истребитель Су-35 с тверской авиабазы Хотилово отработал уход от средств противовоздушной обороны, спрятавшись за стратегический ракетоносец Ту-95МС.

Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
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Пара Су-35 была поднята для участия в совместных учениях со стратегическими ракетоносцами, прилетевшими с саратовской авиабазы Энгельс. Истребители отработали сопровождение самолетов дальней авиации, а затем один из них выполнил хитрый прием, позволяющий укрыться от радаров ПВО.

- Один из Су-35 находился на расстоянии двух километров от ракетоносцев, патрулируя воздушное пространство, другой сблизился с Ту-95МС на безопасное расстояние, чтобы ввести в заблуждение наземные средства противовоздушной обороны, - рассказали в пресс-службе Западного военного округа.

Затем экипажи Су-35 отработали сложный пилотаж, разыграли воздушную дуэль и вернулись на аэродром.

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Фото: National Museum of the U.S. Navy / wikimedia.org
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