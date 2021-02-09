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09.02.2021,  
15:15
Текст:  Антон Валагин

Подлодки типа "Лада" вооружат ракетами "Калибр"

Фото: Морозов Л.Н./Wikimedia.org Фото: Морозов Л.Н./Wikimedia.org
Фото: Морозов Л.Н./Wikimedia.org

Серийные подлодки проекта 677 "Лада" получат новый электродвигатель и пусковые установки крылатых ракет "Калибр".

Фото: YouTube
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- Лодки "Кронштадт" и "Великие Луки", которые находятся на разных этапах строительства, оснастят новым электродвигателем: менее шумным и более мощным. Корабли будут вооружены новейшими ракетами "Калибр", - рассказал РИА Новости генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Александр Бузаков. Ввод подлодок в состав ВМФ запланирован на 2022 год.

Головной корабль серии, "Санкт-Петербург", переданный флоту в 2010 году, вооружен только минами и торпедами и до сих пор находится в опытной эксплуатации. Разработанный еще в советское время проект более дешевой, чем корабли типа "Палтус", дизель-электрической субмарины для внутренних морей не раз замораживался и подвергался переработке. В частности, "Лады" планировалось оснастить воздухонезависимой силовой установкой, однако она пока не создана.

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