Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
09.02.2021,  
20:52
Текст:  Олег Корякин

Видео: ракетоносцы Ту-160 совершили полет над тремя морями

Полет двух "Белых лебедей" над тремя морями показали на видео.

Минобороны РФ опубликовало кадры планового полета двух ракетоносцев Ту-160 над Баренцевым, Гренландским и Норвежскими морями. Бомбардировщики, в соответствие с международными правилами, находились в воздушном пространстве над нейтральными водами. Их сопровождали истребители морской авиации Северного флота.

Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Истребитель ВКС России обманул ПВО, спрятавшись за ракетоносец

Полет длился двенадцать часов.

Справка "РГ"

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 был разработан в 1970 годы, как ответ на создание американского бомбардировщика B-1 Lancer. Он является самым большим и мощным самолетом такого типа в мире. Сейчас завершаются работы по глубокой модернизации ракетоносца. Благодаря усовершенствованным двигателям дальность полета Ту-160М увеличится на 1000 километров.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Фото: U.S.Air Force/Wikimedia.org
CNN: Стратегические бомбардировщики США начнут летать из Норвегии 10:28
Преследование пикапа противотанковой ракетой сняли на видео в Йемене 08.02.2021
Как в кино: британцы готовились воевать с советскими Т-62 и БТР-60ПБ 04.02.2021
ВКС России
Военные ученые придумали гарантированную защиту от удара НАТО 08.02.2021
Боевое крещение русских авианосцев состоялось 105 лет назад 06.02.2021
бомбардировщики
Видео: Су-24М облетел эсминец "Дональд Кук" на малой высоте 01.02.2021
Американский бомбардировщик вернули в строй после 10 лет на свалке 14.01.2021