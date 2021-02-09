Видео: ракетоносцы Ту-160 совершили полет над тремя морями

Полет двух "Белых лебедей" над тремя морями показали на видео.

Минобороны РФ опубликовало кадры планового полета двух ракетоносцев Ту-160 над Баренцевым, Гренландским и Норвежскими морями. Бомбардировщики, в соответствие с международными правилами, находились в воздушном пространстве над нейтральными водами. Их сопровождали истребители морской авиации Северного флота.

Полет длился двенадцать часов.

Справка "РГ"

Сверхзвуковой стратегический бомбардировщик-ракетоносец с крылом изменяемой стреловидности Ту-160 был разработан в 1970 годы, как ответ на создание американского бомбардировщика B-1 Lancer. Он является самым большим и мощным самолетом такого типа в мире. Сейчас завершаются работы по глубокой модернизации ракетоносца. Благодаря усовершенствованным двигателям дальность полета Ту-160М увеличится на 1000 километров.