Под Ростовом начались облеты новых боевых вертолетов Ка-52 "Аллигатор"

В Ростовской области начались облеты новых разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 "Аллигатор". В полк армейской авиации Южного военного округа поступило семь машин.

Как сообщает пресс-служба ЮВО, вертолеты Ка-52 были перевезены в разобранном виде самолетами военно-транспортной авиации Ил-76 с территории завода-изготовителя на Дальнем Востоке.

Новые вертолеты рассчитаны на выполнение боевых заданий в любых метеоусловиях и в любое время суток.

Вертолет развивает скорость до 300 километров в час, максимальная высота полета - 5,5 тысяч метров, дальность полета - более 1100 километров, скорость набора высоты - 12 метров в секунду.

Ка-52 прошли боевую апробацию в Сирии, по итогам которой была проведена глубокая модернизация вертолета. На борту боевой машины установлено более совершенное радиоэлектронное оборудование и вооружение, в том числе ракеты с дальностью поражения до 100 километров.