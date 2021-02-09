Зарегистрирован 05.02.2021 г. № 62408
Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 08.02.2021 г.
Вступает в силу с даты признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 25.05.2017 № 248 "Об установлении стоимости услуг по предоставлению пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных, и стоимости базовой расчетной единицы при предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном и ведомственных фондах пространственных данных, а также в фонде пространственных данных федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны" (зарегистрирован Минюстом России 22.06.2017, регистрационный № 47118).