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9 февраля 2021 г.

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.12.2020 г. № П/0498 "Об установлении стоимости услуг по предоставлению пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных, и стоимости базовой расчетной единицы при предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном и ведомственных фондах пространственных данных, а также в фонде пространственных данных федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны"

Дата подписания 29 декабря 2020 г.
Опубликован 9 февраля 2021 г.

Зарегистрирован 05.02.2021 г. № 62408

Опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации 08.02.2021 г.

Вступает в силу с даты признания утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 25.05.2017 № 248 "Об установлении стоимости услуг по предоставлению пространственных данных и материалов, содержащихся в государственных фондах пространственных данных, и стоимости базовой расчетной единицы при предоставлении пространственных данных и материалов, содержащихся в федеральном и ведомственных фондах пространственных данных, а также в фонде пространственных данных федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в области обороны" (зарегистрирован Минюстом России 22.06.2017, регистрационный № 47118).

Приказ Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии от 29.12.2020 г. № П/0498
(pdf, PDF, 212 Кб)