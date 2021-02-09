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9 февраля 2021 г.

Постановление правительства Ставропольского края от 5 февраля 2021 года № 34-п "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Ставропольском крае за IV квартал 2020 года"

Дата подписания 5 февраля 2021 г.
Опубликован 9 февраля 2021 г.
Вступает в силу 5 февраля 2021 г.

В соответствии с Законом Ставропольского края "О порядке установления величины прожиточного минимума в Ставропольском крае" Правительство Ставропольского края постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Ставропольском крае за IV квартал 2020 года в размере:

а) на душу населения - 9 777 рублей;

б) по основным социально-демографическим группам населения:

для трудоспособного населения - 10 464 рублей;

для пенсионеров - 7 998 рублей;

для детей - 10 076 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Губернатор Ставропольского края В.В.Владимиров



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