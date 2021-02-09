Указ главы Республики Тыва от 5 февраля 2021 года № 30 "О внесении изменения в пункт 4 обязательных для исполнения гражданами правил поведения при введении режима повышенной готовности"

В соответствии с подпунктами "у" и "ф" пункта 1 статьи 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" постановляю:

1. Внести в пункт 4 обязательных для исполнения гражданами правил поведения при введении режима повышенной готовности, утвержденных Указом Главы Республики Тыва от 06.04.2020 № 76а, изменение, заменив слова "4 кв. м" словами "2,5 кв. м.".

2. Разместить настоящий Указ на официальном интернет-портале правовой информации (www.pravo.gov.ru) и официальном сайте Республики Тыва в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Тыва Ш.Кара-оол







