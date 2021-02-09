Постановление правительства Удмуртской Республики от 8 февраля 2021 года № 48 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике за IV квартал 2020 года"

В соответствии с Законом Удмуртской Республики "О прожиточном минимуме в Удмуртской Республике" Правительство Удмуртской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Удмуртской Республике за IV квартал 2020 года в расчете на душу населения - 10 314 рублей, для трудоспособного населения - 10 930 рублей, пенсионеров - 8 343 рубля, детей - 10 434 рубля.

2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.

Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов







