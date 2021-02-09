Постановление правительства Удмуртской Республики от 8 февраля 2021 года № 49 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Удмуртской Республике на 2021 год"

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
1. Установить в Удмуртской Республике на 2021 год величину прожиточного минимума в расчете на душу населения - 10 465 рублей, для трудоспособного населения - 11 080 рублей, пенсионеров - 8 917 рублей, детей - 10 674 рубля.
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Председатель Правительства Удмуртской Республики Я.В.Семенов
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