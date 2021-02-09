В четверг в Греции в закроются школы и промтоварные магазины

Правительство Греции снова решило на две недели перевести школы на дистанционное обучение и закрыть все не продуктовые магазины. Об этом объявил премьер-министр страны Кириакос Мицотакис.

Такое решение связано с резким ростом заболевших коронавирусом. За последние сутки в Греции зарегистрировано 1526 случаев заражения.

"Греция вместе с несколькими северными европейскими странами до сих пор эффективно противостояла третьей волне короновируса, - отметил премьер. - Об этом говорят официальные европейские данные, которые выводят нашу страну на 23-е место по потерям среди 27". "Однако мы знаем, что атаки коронавируса могут происходить внезапно, а заражения расти в геометрической прогрессией, как огонь, который распространяется быстро и разрушительно, - подчеркнул он. - Посмотрите, что произошло в Португалии". Поэтому, по словам Мицотакиса, правительство выбрало тактику регулярного пересмотра и гибкой адаптации карантинных мер в зависимости от реальной ситуации.

О конкретных мерах и ограничениях объявят завтра уполномоченные министры. Режим "всеобщего карантина", как его уже называют греческие СМИ, продлится как минимум две недели. В Греции уже действует масочный режим (в том числе и на открытом воздухе) и запрет на передвижение без специальных разрешений или предварительного СМС-сообщения. Также введен комендантский час.