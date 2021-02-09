В России могут появиться плавучие дома, как в Амстердаме или Париже. Предложения по использованию самоходных домов на воде (так называемых хаусботов) должны представить минприроды, минстрой, МЧС, Росприроднадзор и Росреестр к 1 июня. Такое поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин. Минстрой проработает вопрос использования хаусботов на водных объектах, подтвердили в ведомстве.

Хаусботы - аналог яхты, но более приспособленный для постоянного проживания и более похожий на привычную квартиру. Такой дом можно остановить у причала в черте города, а на выходные - уплыть на нем на природу. За границей это очень распространенное явление. "Есть очень состоятельные люди, которые постоянно живут в таких домах", - говорит первый вице-президент Международной академии архитектуры, академик Юрий Виссарионов. Помимо того, что это удобно и комфортно, иногда это еще и выгодно, так как за жилье, которое не находится на земельном участке, в ряде стран не надо платить налоги.

Диапазон хаусботов очень широк - от простейшей летней избушки на понтоне с мотором, которую можно купить примерно за 4 млн рублей, до комфортабельных двух-трехэтажных квартир со всеми удобствами, но уже от 7 млн рублей.

Цены на содержание такого транспортного средства зависят от его "парковки". В столице стоянка дома в "маринах" и его содержание обойдется в 30-40 тысяч рублей в месяц. На природе платить вообще никому не нужно. Налог на хаусботы взимается как с маломерных судов - около 15 тысяч рублей в год.

Если обустроить специальные причалы для таких домов, плата за стоянку может быть значительно ниже, уверяет президент компании Houseboat.ru Александр Климчук. Особенно если существование таких "поселков" поддержат власти. "Стоимость эксплутации может быть приравнена по платежам за загородный дом или квартиру аналогичной площади", - говорит он.

Хаусботы пользуются популярностью у любителей комфортабельных выездов на природу. Некоторые живут в них постоянно, но их единицы. "У нас был клиент, который покупал плавучий дом, чтобы съехать в него на постоянное место жительства, - рассказывают в компании Plavdom.com. - Он посчитал, что это выгоднее, чем покупать загородный дом".

Могут быть популярны хаусботы среди туристов. Уже сейчас их нередко покупают инвесторы для сдачи в аренду, прежде всего из южных регионов - Астраханской, Волгоградской областей, Краснодарского края. В отличие от заграницы, в России использование хаусботов осложняется климатом: очень долгий период, когда плавать по рекам невозможно, а многие модели плавучих домов надо на зиму вытаскивать на сушу.

В развитии жилищного строительства в мире сейчас есть две противоположные тенденции, отмечает первый вице-президент Международной академии архитектуры, академик Юрий Виссарионов. Одни стремятся вернуться к истокам, "осесть" на земле и обзавестись домом. Другие, напротив, не привязываются ни к чему, жилье арендуют и часто переезжают. В этот стиль жизни как раз и вписываются хаусботы.

Идея строительства домов на воде не нова, но для них нужно создавать причалы, службу ассенизации, вывоза мусора, подводить электричество большой мощности. Скорее они подходят для сдачи в аренду в регионах с теплым климатом и большими водными пространствами, которые есть в России, отмечает член комитета по строительству "Деловой России" Максим.

Если развивать этот вид жилья, то необходимо менять многие нормативы, в том числе касающиеся границ участков и отступов, жилищных вопросов, администрирования таких объектов, говорит юрист, основатель группы vvCube Вадим Ткаченко. О признании таких домов полноценным жильем речи пока не идет. В то же время в Европе проживание в таких домах урегулировано юридически: жители хаусботов должны заключить с местной администрацией договоры аренды водопользования конкретного участка водного объекта, объектам у воды могут присваиваться номера. В перспективе с привязкой к таким номерам и адресам жители хаусботов, вероятно, смогут оформить что-то вроде прописки.

В России распространение плавучих домов осложняется климатом - слишком долгий период, когда судоходства нет

В столице сейчас стоянку для хаусботов по спецтарифам открыл один из яхт-клубов в районе "Водного стадиона", первые такие поселки могут появиться на Химкинском водохранилище, в акватории Серебряного Бора и Канала им. Москвы.

Как у них

Плавучие дома очень популярны в Нидерландах. В одном только Амстердаме, по данным сайта Holland.com, их насчитывается около 2,5 тысячи. Средний чек на годовое содержание такого хаусбота включает в себя несколько пунктов. Во-первых, каждый месяц хозяин должен платить примерно 200 евро за право швартовки, как следует из информации на новостном портале Expatica. Эта сумма может меняться в зависимости от размера дома. Во-вторых, если плавучий дом сделан из стали, то каждые 4-5 лет нужно отправлять его в сухой док для проверки состояния корпуса. Эта операция стоит примерно 700 евро. После очистки корпуса от ржавчины на него наносят защитный слой, который обходится примерно в две-три тысячи евро. В-третьих, не стоит забывать и о повседневных мелких тратах, например, замене канатов, покраске, противоскользящем покрытии палубы и прочем, что обходится от одной до трех тысяч евро в год. Любопытно, что по нидерландскому законодательству вы имеете право уплыть на своем хаусботе прочь из страны, например в соседнюю Францию, но для этого должны пройти обучение, сдать экзамены и получить специальную лицензию. Но сделать это не получится, если ваш дом в длину меньше чем 15 метров или развивает скорость менее 15 километров в час.

В соседней Франции плавучие дома тоже есть. По данным портала о лодках и хаусботах Pnich.com, цена за такое жилье варьируется от 25 до 150 тысяч евро за необорудованный дом и от 50 тысяч до миллиона евро за обустроенный. Если вы покупаете его в Париже, будьте готовы заплатить от 30 до 150 тысяч евро сверху. За право швартовки владельцу дома придется выложить от 800 до 7000 евро в год - в зависимости от места, где он будет жить. Французам также рекомендовано раз в 4-5 лет чистить корпус дома, хотя в правилах прописано делать это раз в 10 лет. Обычно за чистку дна приходится платить 800-1500 евро, за покраску - полторы тысячи евро за 300 квадратных метров. Кроме того, осмотр в сухом доке может обойтись от 1700 до 7000 евро. Если вы все же решаетесь отправляться на ремонт раз в 10 лет, то он может обойтись вам в 8000-25 000 евро минимум. Любопытно, что если ваш дом способен передвигаться по воде, то французское законодательство освобождает вас от уплаты земельного налога.

Наиболее сложный вопрос при содержании хаусбота - это куда девать биологические отходы. Во многих странах спускать их в реки и каналы категорически запрещено, а если и можно, то только на определенном расстоянии от берега, уже в море. Например, в том же Амстердаме придумали систему труб, установленных прямо в стенах каналов, в которые плавучий дом может перекачать отходы.

В Германии новый плавучий дом с максимальной жилой площадью 50 квадратов обойдется в среднем в 100-150 тысяч евро. Построенные по индивидуальному проекту или очень большие хаусботы будут стоить еще дороже и сравняются по стоимости с шикарной городской виллой. Но покупка такого дома - это только начало расходов. Прежде всего владельцу придется раскошелиться на аренду причала и сопутствующие траты. Сумма зависит от места, где пришвартован плавучий дом. Цены начинаются от пяти тысяч евро в год, а аренда модных причалов вполне сопоставима по стоимости с арендой фешенебельных апартаментов в центре города. "Диких" кемпингов для таких лодок нет - с юридической точки зрения водные пути существуют для проезда, и швартовка у берега разрешена только в определенных местах и только на несколько часов. Зато по закону такие дома не считаются недвижимостью, а значит, налог на недвижимость платить не нужно. .

Несмотря на то что чисто теоретически хаусботы могут перемещаться, как правило, они остаются долгое время на одном месте, что позволяет уменьшить стоимость страховки. Для небольших лодок она составляет до двух тысяч евро и увеличивается в соответствии с размером судна. Если же такой дом может и будет плавать, страховые взносы окажутся значительно выше. Еще одна строка расходов: техническое обслуживание и ремонт. Он обойдется в несколько тысяч евро в год для плавучих домов среднего размера и значительно дороже для больших или очень старых лодок. Еще пару тысяч евро придется заплатить за утилизацию бытовых отходов. Так что в целом получится не меньше десяти тысяч евро в год. Кроме того, каждые два-три года лодку необходимо доставлять на верфь, где она проходит комплексный технический осмотр. Стоит это недешево, да и транспортировку хаусбота на верфь сложно организовать. Поэтому самым простым способом пожить на воде считается в Германии аренда плавучего дома. Сезон открывается в марте и заканчивается в конце октября. Стоимость аренды зависит от времени года, размера и класса судна и места, в котором оно пришвартовано. На специализированном сайте bootsurlaub.de можно выбрать плавучий дом в пригороде Берлина, недельное проживание в котором обойдется от 700 евро, а на Балтийском море - от 1000 евро.

В Италии еще в послевоенный период в условиях недостатка жилья люди начали переселяться на старые баржи, которые впоследствии стали восприниматься как стационарное жилье. Сегодня же, спустя десятилетия, хаусбот, скорее, можно назвать непозволительной роскошью, нежели местом для постоянного проживания. Плавучие дома в Италии главным образом сдаются в аренду туристам, не желающим останавливаться в гостиничном номере. В зависимости от конфигурации судна и места его нахождения посуточная стоимость может варьироваться от 200 до 400 евро.

Подготовили Диана Ковалева, Ариадна Рокоссовская, Нива Миракян