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09.02.2021 19:47
Рубрика: В мире

Вольности только для узкого круга

Текст: Вячеслав Прокофьев ("Российская газета", Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 27(8378)
Четко сформулированных законов, которые бы регулировали во Франции посты сотрудников предприятий в соцсетях, пока нет. Условия и ограничения, как правило, прописываются в трудовых соглашениях и считаются обязательными для поступающих на работу. Решения принимаются индивидуально, часто после интенсивных разбирательств.
Уйти от сурового наказания за спорную запись в соцсетях можно, только если ограничить к ней доступ. Фото: metamorworks / istock

Взять хотя бы скандальный случай с двумя сотрудниками местной довольно популярной фирмы по пошиву нижнего белья (женского и мужского). Эти молодые ребята устроили вечеринку на африканскую тему. Накрасили лица ваксой и всячески изображали дикарей, время от времени отпуская сомнительные высказывания по поводу народонаселения Черного континента. Не мудрствуя лукаво, весельчаки выложили видео в Instagram. Реакция по нынешним политкорректным временам была однозначной: со всех сторон на парней посыпались обвинения в расизме. Руководство фирмы пришло в ужас, ибо также оказалось под огнем нелицеприятной критики. Мол, распустили своих работников.

Полицию Франции обвинили в расовой дискриминации при проверке документов

Парням направили письма об увольнении, а объяснения адвокатов о том, что эта выходка никого отношения к фирме не имеет, были отвергнуты. На каком основании? Да на том, что крамольное видео "нанесло ущерб имиджу" фирмы, а также нарушило ее "нормальное функционирование". И действительно, дело дошло до того, что в соцсетях появился хештег с призывом бойкотировать продукцию фирмы.

Другое дело, если бы "африканское видео" было предназначено для строго ограниченного круга лиц и оно не растеклось бы по мировой паутине. В этом случае у ребят был бы шанс избежать сурового наказания, как это произошло с одной дамой, которая крайне нелицеприятно высказывалась в Facebook о своем начальнике. Она позаботилась о том, чтобы с ее критическими замечаниями на грани ругательств могли ознакомиться всего лишь 14 человек. Это обстоятельство было учтено Кассационным судом, и даме не пришлось распрощаться со своим рабочим местом, несмотря на все усилия оскорбленного шефа.

Дело дошло до того, что в соцсетях появился хештег с призывом бойкотировать продукцию фирмы 

А вот сотрудницу другой компании выставили на улицу без выходного пособия за непозволительную вольность все в том же Facebook. Она опубликовала на своей странице фотографии новой коллекции товаров, которые изначально предназначались только для агентов коммерческой сети. Тем самым нарушила контрактные обязательства о неразглашении конфиденциальной информации, за что и была сурово наказана.

В мире Европа Франция Общество СМИ и соцсети

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