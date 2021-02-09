Постановление правительства Воронежской области от 8 февраля 2021 года № 52 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Воронежской области на 2021 год"

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2020 № 473-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" правительство Воронежской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Воронежской области на 2021 год на душу населения - 9 747 рублей, для трудоспособного населения - 10 557 рублей, пенсионеров - 9 020 рублей, детей - 9 558 рублей.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя губернатора Воронежской области - первого заместителя председателя правительства Воронежской области Шабалатова В.А.

Губернатор Воронежской области А.В.Гусев







