Постановление правительства Алтайского края от 10 февраля 2021 года № 35 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Алтайского края постановляет:

1. Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума в целом по краю в расчете на душу населения - 10665 рублей, для трудоспособного населения - 11488 рублей, для пенсионеров - 9573 рубля, для детей - 10611 рублей.

2. Признать утратившими силу постановления Правительства Алтайского края:

от 04.09.2020 № 382 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за II квартал 2020 года";

от 09.02.2021 № 31 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по краю за IV квартал 2020 года".

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года, и действует по 31 декабря 2021 года.

Губернатор Алтайского края, Председатель Правительства Алтайского края В.П.Томенко







