Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Королевстве Бахрейн. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA)", - говорится в сообщении РФПИ.

Отмечается, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

Бахрейн стал 24-й страной, одобрившей применение вакцины "Спутник V". Ранее РФПИ сообщал, что на этой неделе вакцина будет зарегистрирована в 25 странах.

Вакцина "Гам-Ковид-Вак" (торговая марка "Спутник V") - первая российская вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России). 11 августа 2020 года на вакцину выдано регистрационное удостоверение. В данный момент вакцина проходит третью фазу постклинических испытаний. C 10 декабря 2020 года начались поставки партий вакцины в регионы для проведения масштабной иммунизации.