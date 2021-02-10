Новости

Песков назвал избыточную смертность от COVID-19 "суровой реальностью" для всех стран 16:25
Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V" 16:22
Экс-замглавы УФСИН Петербурга осудили на 18 лет за взятки и убийство 16:21
Главу минстроя Башкирии перевели под домашний арест 16:12
Власти Москвы опубликовали новые планы по реновации 15:53
Татьяна Москалькова получила более 2000 жалоб по семейным вопросам 15:51
В Болгарии возложили венки к мемориалу русскому дипломату графу Игнатьеву 15:47
Ученые из РФ и Франции выяснят, как ветра влияют на экологию Арктики 15:39
В Петербурге минувшая ночь стала самой холодной за зиму 15:37
Музыка Чайковского будет звучать вместо гимна РФ на ЧМ по шорт-треку 15:36
Врачи прокомментировали смерть пациентов в ковидном отделении в Подмосковье 15:35
Путин призвал не допустить появления на рынке ценных бумаг "обманутых вкладчиков" 15:18
Под Костромой домашнего тирана отправили под стражу 15:10
СК проверит инцидент с самолетом, который развернуло на ВПП в Ростове 15:10
В Боснии и Герцеговине почтили память Виталия Чуркина 15:06
В Москве иномарка сбила пешеходов на тротуаре 14:59
Путин призвал эффективно использовать деньги для здравоохранения 14:54
Путин отметил объективность журнала Lancet после публикации о "Спутник V" 14:53
В Петербурге откроют фудкорты в торговых центрах 14:46
В Госдуму внесли законопроект о квоте на социальную рекламу в интернете 14:42
Российские гимнасты получили дополнительные квоты на Игры в Токио 14:40
Володин поручил оставить как можно меньше законопроектов новому созыву ГД 14:26
Итоги испытаний вакцины Центра "Вектор" направлены в зарубежные журналы 14:05
В Испании COVID-19 переболели уже свыше 3 миллионов человек 13:53
Группа Rammstein записала на карантине новый альбом 13:42
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 16:22
Рубрика: В мире

Бахрейн зарегистрировал вакцину "Спутник V"

Текст: Светлана Ментюкова
Фото: Сергей Михеев/ РГ Фото: Сергей Михеев/ РГ
Фото: Сергей Михеев/ РГ

Вакцина "Спутник V" зарегистрирована в Королевстве Бахрейн. Об этом говорится в сообщении Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

РФПИ: Заявка на регистрацию "Спутника V" в ЕС была подана 29 января

"РФПИ объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" Государственным управлением в сфере здравоохранения Королевства Бахрейн (National Health Regulatory Authority, NHRA)", - говорится в сообщении РФПИ.

Отмечается, что регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization) без проведения дополнительных клинических исследований на территории государства.

Бахрейн стал 24-й страной, одобрившей применение вакцины "Спутник V". Ранее РФПИ сообщал, что на этой неделе вакцина будет зарегистрирована в 25 странах.

Вакцина "Гам-Ковид-Вак" (торговая марка "Спутник V") - первая российская вакцина от коронавируса, разработанная Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи (ФГБУ "НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи" Минздрава России). 11 августа 2020 года на вакцину выдано регистрационное удостоверение. В данный момент вакцина проходит третью фазу постклинических испытаний. C 10 декабря 2020 года начались поставки партий вакцины в регионы для проведения масштабной иммунизации.

В мире Ближний Восток Бахрейн Общество Здоровье Вакцинация от коронавируса

Главное сегодня

Путин призвал не допустить появления на рынке ценных бумаг "обманутых вкладчиков"
Лавров рассказал о попытках Запада сделать Россию "послушной" страной
ФНС с марта может начать автоматически предоставлять налоговые вычеты
За сутки в России подтверждено 14 494 случая COVID-19 в 85 регионах
Минсельхоз попросил разрешить въезд иностранным рабочим для сезонных работ
Как Европа переживает пандемию
О чем в разных странах нельзя писать госслужащим в соцсетях