Постановление правительства Чеченской Республики от 2 февраля 2021 года № 17 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Чеченской Республики на 2021 год"

В соответствии с абзацем вторым пункта 3 статьи 4 Федерального закона от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Чеченской Республики постановляет:

1. Установить с 1 января 2021 года величину прожиточного минимума по Чеченской Республике на душу населения в размере 11 240 рублей, для трудоспособного населения - 11 572 рубля, для пенсионеров - 9 196 рублей, для детей - 11 294 рубля.

2. Министерству информации и печати Чеченской Республики обеспечить официальную публикацию сведений о величине прожиточного минимума по Чеченской Республике на 2021 год.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики Усмаева В.А.

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.

Заместитель Председателя А.А.Магомадов







