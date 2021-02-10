Постановление губернатора Челябинской области от 9 февраля 2021 года № 26 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Челябинской области на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации", Законом Челябинской области "Об установлении величины прожиточного минимума в Челябинской области" постановляю:
1. Установить величину прожиточного минимума в Челябинской области на 2021 год:
на душу населения - 11 430 рублей;
по основным социально-демографическим группам населения:
для трудоспособного населения - 12 247 рублей;
для пенсионеров - 9 794 рубля;
для детей - 11 965 рублей.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
А.Л.Текслер
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