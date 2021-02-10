Постановление кабинета министров Чувашской Республики от 10 февраля 2021 года № 33 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Чувашской Республике за IV квартал 2020 года"

В соответствии с пунктами 1.1 и 2 статьи 4 Закона Чувашской Республики "О прожиточном минимуме в Чувашской Республике" Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Чувашской Республике за IV квартал 2020 года в размере 9804 рублей и по основным социально-демографическим группам населения: для трудоспособного населения в размере 10414 рублей, для пенсионеров - 7951 рубля, для детей - 9883 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после дня его официального опубликования.

Председатель Кабинета Министров Чувашской Республики О.Николаев







