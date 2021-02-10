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Disney упразднил студию Blue Sky, создавшую "Ледниковый период"

Новости
    10.02.2021, 11:31
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Пока с одной стороны следуют ободряющие рапорты об успехах в борьбе над коронавирусной инфекцией, с другой по-прежнему хватает и нехороших известный.

Фото: Алексей Даничев/ РИА Новости
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В частности, как передает Collider, из-за пандемии корпорация Disney приняла решение закрыть анимационную студию Blue Sky. Ту самую, что подарила нам первый и второй мультики "Рио" и успешную серию "Ледниковый период".

Как уточнено, "текущие экономические реалии", финансовое положение, сложившееся на фоне пандемии, уже не позволяют холдингу держать на плаву сразу несколько своих анимационных компаний.

Заверено, что решение далось Disney непросто - лишь после тяжких раздумий и всех взвешиваний.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
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В результате подразделение будет расформировано, а его сотрудников, а это почти 450 человек, распределят по другим студиям корпорации. Состоится это всё уже в апреле.

Blue Sky Studios была основана в феврале 1987 года, на первых порах занимаясь разработкой персонажей для кино и ТВ, спецэффектами и коммерческой рекламой. В 2002-м вышел первый "Ледниковый период", полнометражный дебют компании, стяжавший большой успех (более 384 миллионов сборов при бюджете в 59).

Среди других ее проектов - "Роботы", "Хортон", "Фердинанд", "Камуфляж и шпионаж", "Эпик". За редкими исключениями практически все фильмы Blue Sky были в той или иной степени достаточно прибыльными. В частности - серьезные результаты показали сиквелы "Ледникового периода". Последний из них вышел в 2016-м.

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