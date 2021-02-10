Iron Maiden и New York Dolls претендуют на включение в Зал славы рок-н-ролла

В полном списке номинантов есть и звезды альтернативной экспрессивной рок-музыки Rage Against the Machine и Foo Fighters, и певицы Тина Тернер, Дайана Уорвик, Кэрол Кинг, Кейт Буш - всего 16 солистов и групп.

Среди претендентов оказались даже рэперы: Jay-Z и LL Cool J., хип-хоп звезда Мэри Джей Блайдж. Очевидно, что премия за последние годы расширила стилевые рамки.

Главными условиями по-прежнему остаются лишь два: 25 лет со дня первого выпущенного артистом альбома, и его желание в случае избрания, предоставить предметы из своей жизни и творчества в Музей славы рок-н-ролла, расположенный в американском Кливленде.

Они могут быть разными: концертные костюмы, гастрольные афиши, музыкальные инструменты, грим, предметы быта вплоть до напульсников, полотенец и кружек из гримерок. Главное, чтобы посетителям музея было любопытно на них смотреть…

Среди номинантов 2021 года также: Чака Хан, Devo, Go-Go`s, Фела Кути и певец и гитарист Тодд Рандгрен. Но у них шансов на победу, прямо скажем, уже немного. Впрочем, даже Depeche Mode попали в Зал Славы лишь со второй попытки…

Финалисты будут названы в мае - их определят электронным голосованием экспертный совет состоящий из продюсеров, музыкантов, критиков, промоутеров и т.д. Хотя с недавних пор за номинантов могут голосовать и сами меломаны на официальном сайте премии.

Имена тех, кто победил, объявят в октябре. Причем, обычно лауреаты года дают и небольшой концерт, исполняя для зрителей по 5-6 песен. Но в этом году из-за пандемии ничего нельзя предположить заранее.

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Александр Алексеев