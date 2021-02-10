Постановление правительства Калужской области от 29 января 2021 года № 42 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Калужской области на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Правительство Калужской области постановляет:

1. Установить величину прожиточного минимума в Калужской области на 2021 год в следующих размерах:

на душу населения - 11 618 рублей,

для трудоспособного населения - 12 488 рублей,

для пенсионеров - 10 002 рубля,

для детей - 11 550 рублей.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.

Губернатор Калужской области В.В.Шапша







