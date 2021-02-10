Карацев и Потапова вышли в третий круг Australian Open

Анастасия Потапова и Аслан Карацев впервые пробились в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису.

В матче второго раунда Потапова встречалась с венгерской теннисисткой Тимю Бабош. Матч продлился чуть более часа и принес россиянке долгожданную победу - 6:2, 6:4. Для Потаповой это лучший в карьере результат на Australian Open. В 1/16 финала россиянка сыграет с грозной американкой Сереной Уильямс.

Карацев встречался с белорусом Егором Герасимовым. Матч стал для россиянина легкой прогулкой. За три партии он отдал сопернику всего один гейм - 6:0, 6:1, 6:0. В следующем поединке турнира соперником Карацева станет Диего Шварцман из Аргентины.

В другом российско-белорусском противостоянии Дарья Касаткина проиграла Арине Соболенко - 6:7 (5:7), 3:6. Завершила выступление в Мельбурне и Людмила Самсонова, уступившая представительнице Испании Гарбинье Мугурусе - 3:6, 1:6.