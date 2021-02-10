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10.02.2021 11:01
Рубрика: Культура

Компания Disney закрывает студию, снявшую "Ледниковый период"

Текст: Сусанна Альперина

Стало известно благодаря голливудским СМИ что компания Disney закрывает анимационное подразделение - компанию Blue Sky Studios (подразделение студии 20th Century). Казалось бы, во времена пандемии именно анимация должна была быть на коне - то есть наиболее востребована. Ан нет! И все 450 сотрудников студии Blue Sky будут сокращены уже в апреле. Но есть и хорошие новости - им будут пытаться подыскать работу в других подразделениях компании Disney.

Фото: kinopoisk.ru
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Студия, которую закрывают, подарила миру 13 полнометражных мультфильмов, которые навсегда вошли в классику анимации, полюбились зрителям и принесли впечатляющую прибыль в прокате. Это - франшиза "Ледниковый период", "Рио", "Кролик Банни", "Камуфляж и шпионаж" и другие мультфильмы.

Перемены в жизни студии Blue Sky, по сути, начались еще в 2019 году, когда она стала частью сделки по поглощению компанией Disney студии 20th Century Fox. Студия Blue Sky стала третьей анимационной в компании Disney. Если бы не пандемия, возможно, ее бы и удержали на борту. Но наступили тяжелые времена и пришлось пожертвовать классикой.

Библиотека студии Blue Sky и другая интеллектуальная собственность останется частью Disney. Проект "Ледниковый период" будет продолжаться - его персонажи будут жить на стриминговой платформе Disney+. Так что со знаменитой белкой - зрители не прощаются.

Фото: youtube.com/ SonyPicturesRU
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Кстати, интересный факт: белку озвучил Крис Уэдж - один из основателей Blue Sky, который стоит и за большинством знаменитых мультфильмов студии. А вот работа над полнометражным анимационным фильмом Nimona прекращается. Зрители ждали его в 2022 году.

Цифра

5,9 миллиарда долларов - такой общий бокс-офис от мирового проката мультфильмов студии Blue Sky.

Культура Кино и ТВ Анимация Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Пандемия коронавируса COVID-19

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