Постановление администрации Липецкой области от 9 февраля 2021 года № 36 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в целом по Липецкой области за 4 квартал 2020 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" и Законом Липецкой области от 30 декабря 2004 года № 164-ОЗ "О порядке установления прожиточного минимума в Липецкой области" администрация Липецкой области постановляет:
Установить по представлению управления социальной политики Липецкой области величину прожиточного минимума в целом по Липецкой области за 4 квартал 2020 года:
в расчете на душу населения - 9 828 рублей;
для трудоспособного населения - 10 627 рублей;
для пенсионеров - 8 232 рубля;
для детей - 9 887 рублей.
Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов
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