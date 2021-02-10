Постановление администрации Липецкой области от 9 февраля 2021 года № 37 "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в Липецкой области на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24 октября 1997 года № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" администрация Липецкой области постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Липецкой области на 2021 год:
в расчете на душу населения - 9 945 рублей;
для трудоспособного населения - 10 742 рубля;
для пенсионеров - 8 811 рублей;
для детей - 10 215 рублей.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Глава администрации Липецкой области И.Г.Артамонов
Размещение нормативно-правовых актов регионов на сайте "Российской Газеты" не является их официальной публикацией