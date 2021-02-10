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10 февраля 2021 г.

Указ главы Республики Марий Эл от 10 февраля 2021 года № 7 "О внесении изменений в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39"

Дата подписания 10 февраля 2021 г.
Опубликован 10 февраля 2021 г.

Документ является поправкой к

Указ главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 года № 39 "О введении режима повышенной готовности в Республике Марий Эл"

1. Внести в Указ Главы Республики Марий Эл от 17 марта 2020 г. № 39 "О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Республики Марий Эл в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (портал "Марий Эл официальная" (portal.mari.ru/pravo), 17 марта 2020 г., № 17032020020007, 27 марта 2020 г., № 27032020020011, 30 марта 2020 г., № 30032020020012, 3 апреля 2020 г., № 03042020020013, 15 апреля 2020 г., № 15042020020016, 16 апреля 2020 г., № 16042020020017, 20 апреля 2020 г., № 20042020020018, 29 апреля 2020 г., № 29042020020021, 8 мая 2020 г., № 08052020020023, 29 мая 2020 г., № 29052020020031, 20 июня 2020 г., № 20062020020033, 29 июня 2020 г., № 29062020020036, 17 июля 2020 г., № 17072020020037, 24 июля 2020 г., № 24072020020038, 12 августа 2020 г, № 12082020020042, 4 сентября 2020 г, № 04092020020046, 25 сентября 2020 г, № 25092020020050, 16 октября 2020 г, № 16102020020054, 12 ноября 2020 г, № 12112020020056; 12 января 2021 г, № 12012021020002) следующие изменения:

а) в пункте 1 слова "до 14 февраля 2021 г. включительно" заменить словами "до 14 марта 2021 г. включительно";

б) в пункте 2 слова "до 14 февраля 2021 г. включительно" заменить словами "до 14 марта 2021 г. включительно";

в) в пункте 3 слова "до 14 февраля 2021 г. включительно" заменить словами "до 14 марта 2021 г. включительно";

г) в пункте 4 слова "до 14 февраля 2021 г. включительно" заменить словами "до 14 марта 2021 г. включительно";

д) в пункте 8 слова "с 23 час. 00 мин." заменить словами "с 01 час. 00 мин.";

е) пункты 9 и 10 признать утратившими силу.

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Марий Эл А.Евстифеев



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