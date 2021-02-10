Милорад Додик поздравил российских дипломатов с праздником

Председательствующий в Президиуме Боснии и Герцеговины Милорад Додик 10 февраля поздравил главу МИД России Сергея Лаврова и всех его коллег с Днем дипломатического работника.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации продолжает развивать и укреплять традиции своих предшественников, служа в первую очередь интересам своей страны и мира, проводя миротворческую политику в целях обеспечения стабильного и безопасного будущего", - подчеркнул политик.

Сербский лидер из БиГ в своей речи отдал дань памяти российскому постпреду при ООН Виталию Чуркину, который в 2017 году был посмертно награжден Орденом знамени Республики Сербской с серебряным венком. "Виталий Чуркин внес большой личный вклад в становление Республики Сербской, поскольку в ходе заседаний Совета безопасности ООН помог услышать голос РС, - констатировал Милорад Додик. - Российский дипломат позволил прозвучать истине и продемонстрировать действительное положение вещей в Боснии и Герцеговине, а не как было ранее, когда озвучивались лишь стереотипы Высокого представителя в БиГ".

Напомним, что в ноябре 2017 года в Восточном Сараево состоялось открытие памятнику постоянному представителю Российской Федерации при ООН Виталию Чуркину. На черной мраморной плите с портретом дипломата выбита надпись: "Виталий Иванович Чуркин (1952-2017). Спасибо за русское "Нет". Она напоминает о событиях 8 июля 2015 года, когда в Совете безопасности ООН по инициативе Великобритании осуществлялась попытка продавить резолюцию, обвинявшую сербскую сторону в геноциде мусульманского населения в Сребренице. Ее принятие угрожало обострением ситуации в регионе. Тогда Виталий Чуркин воспользовался правом вето, тем самым заблокировав дальнейшее рассмотрение этого провокационного документа.