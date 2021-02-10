Московский городской голова - купцу-самодуру: Изволь, кланяюсь тебе за 300 тысяч...

Девятнадцатый век - расцвет благотворительности в России. Бурный рост экономики резко увеличил количество богатых людей. Жертвовать бедным и обездоленным стало почетно, престижно, модно...





Козьма Терентьевич Солдатёнков (1818-1901), предприниматель, книгоиздатель

Поступки: строил школы, больницы, дома для престарелых, вел широкую меценатскую деятельность в области культуры и просвещения, активно поощрял любое книгопечатание, покровительствовал искусству. Будучи страстным коллекционером ценных картин, спонсировал Румянцевский музей (которому и завещал все свои картины) и Московский университет. В своем завещании распорядился выделить более 2 миллионов рублей на создание бесплатной больницы для бедных: "больница для всех, без различия званий, сословий и религий" (ныне знаменитая больница им. Боткина).

Деталь: в память о своих дедушке и бабушке распорядился выдавать пособия в деревне Прокунино. Вплоть до 1917 года каждая девица, выходившая замуж, и каждый новобранец получали по 50 руб. На эти деньги сельская девушка могла устроить свадьбу на 20 человек и заготовить приданое, а семья солдата в отсутствие сына-кормильца имела возможность починить избу, купить лошадь или корову.

Когда вышел манифест об отмене крепостного права, по крестьянской стране прошел слух - на самом деле царь ничего не подписывал, а просто щедрый Солдатёнков выкупил всех крестьян и отпустил на волю.

краевед А. Митрофанов

Агриппина Александровна Абрикосова (1833-1901), жена фабриканта А.И. Абрикосова

Поступки: оборудовала несколько приютов для бездомных, открыла бесплатный детский сад при кондитерской фабрике мужа (ныне московская фабрика им. Бабаева), учредила первый "Бесплатный родильный приют и гинекологическую лечебницу с постоянными кроватями Агриппины Александровны Абрикосовой в Москве" (роддом закрыт в 2012 году), где смертность при родах составляла менее одного процента, неслыханный для того времени показатель.

Деталь: Абрикосова родила 22 ребенка, последнего в возрасте 46 лет.

Гаврила Гаврилович Солодовников (1826-1901), купец первой гильдии

Поступки: на его средства был построен концертный зал на Большой Дмитровке (ныне Московский театр оперетты). По-настоящему прославился после смерти, став автором самого крупного в истории России пожертвования. Оставив после себя состояние в 20 977 700 рублей, купец лишь 815 тысяч завещал родственникам, а все остальное распорядился пустить на благотворительность. Треть капитала пошла на обустройство земских женских училищ, другая - на создание профессшкол и приютов для бездомных детей, оставшаяся - на строительство домов с дешевыми квартирами для бедных людей.

Деталь: купеческая Москва не любила Гаврилу Гавриловича за его расчетливость и скупость. Чаевые миллионер давал самые мизерные, за что банщики прозвали его Храпоидол.

Я же ведь его спрашивал: "Ну куда ты свои миллионы, старик, денешь? Что будешь с ними делать?" А он мне: "Вот умру - Москва узнает, кто такой был Гаврила Гаврилович Солодовников! Вся империя обо мне заговорит.

М. Лентовский, антрепренер

Мария Федоровна Морозова (1830-1911), жена "текстильного короля" Т.С. Морозова

Поступки: выделила средства для строительства двух корпусов Старо-Екатерининской больницы; жертвовала крупные денежные суммы Московскому университету, Строгановскому училищу; выплачивала стипендии бедным студентам; построила реальное училище во Владимире (ныне Педагогический университет), ночлежный дом на Пресне, общежитие для сестер милосердия Марфо-Мариинской обители (Б. Ордынка, 34), биржу труда им. Т.С. Морозова (1-й Дьяконовский пер., 4),

Деталь: стала первой купчихой, награжденной Мариинским знаком отличия за 25 лет беспорочной службы в благотворительных заведениях по Ведомству учреждений императрицы Марии.

Морозовы - гордость русской хлопчатобумажной промышленности... Из одного мужичьего корня выросли четыре промышленные династии, четыре дела... С конца XIX века главное соперничество между именитыми родами пошло в том, кто больше для народа сделает

В. Рябушинский

Петр (1819-1894), Александр (1823-1916) и Василий (1832-1906) Бахрушины, сыновья промышленника Алексея Бахрушина

Поступки: на деньги семьи построены первый хоспис в России (сейчас московская больница им. Братьев Бахрушиных на Стромынке) и первый детский дом семейного типа, дом бесплатных квартир для многодетных вдов и бедных курсисток. При каждом благотворительном заведении Бахрушиных был свой храм, многие из них расписывал в знак особой благодарности Виктор Васнецов. Всего приняли участие или создали с нуля около 100 благотворительных учреждений.

Петр, Александр и Василий Бахрушины

Деталь: в 1900 году Александр и Василий были удостоены звания почетных граждан Москвы "за многолетнюю благотворительную деятельность в пользу беднейшего населения Москвы"; единственный случай, когда это звание присудили родным братьям.

Дела их шли весьма успешно, но москвичи не могли себе представить их богатства по скромности и сдержанности их жизни... Мне ни разу не пришлось видеть кого-либо из ...братьев Бахрушиных в... модных ресторанах или сидящих в первых рядах кресел во время особых театральных представлений.

Н. Варенцов, знакомый семьи

Николай Александрович Алексеев (1852-1893), городской голова Москвы

Поступки: По инициативе Алексеева и с использованием его личных средств была построена первая московская психиатрическая больница (известна как больница им. Кащенко), более 30 бесплатных начальных школ для бедняков, музыкальная школа, два дома призрения (богадельни). Делал пожертвования для создания госпиталей для раненых в Русско-турецкой войне.

Деталь: будучи городским головой, отказался от жалованья в пользу пособий для малооплачиваемых служащих.

Ему нужны были 300 000 руб. на психиатрическую больницу. "Я тебе, голова, их дам; только ты мне в ноги поклонись", - говорил Алексееву самодур-купчина, бывший приказчик его отца. "Изволь, кланяюсь! - отвечает Алексеев - и поклонился.

А. Амфитеатров