Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
1 февраля 2021 г. 17:40
Общество
Текст: Юлия Башарова
Родина - № 2(221)

Московский городской голова - купцу-самодуру: Изволь, кланяюсь тебе за 300 тысяч...

Шесть неординарных сюжетов ХIХ века о почетных гражданах Москвы и Отечества
Девятнадцатый век - расцвет благотворительности в России. Бурный рост экономики резко увеличил количество богатых людей. Жертвовать бедным и обездоленным стало почетно, престижно, модно...


Козьма Терентьевич Солдатёнков (1818-1901), предприниматель, книгоиздатель

Поступки: строил школы, больницы, дома для престарелых, вел широкую меценатскую деятельность в области культуры и просвещения, активно поощрял любое книгопечатание, покровительствовал искусству. Будучи страстным коллекционером ценных картин, спонсировал Румянцевский музей (которому и завещал все свои картины) и Московский университет. В своем завещании распорядился выделить более 2 миллионов рублей на создание бесплатной больницы для бедных: "больница для всех, без различия званий, сословий и религий" (ныне знаменитая больница им. Боткина).

Деталь: в память о своих дедушке и бабушке распорядился выдавать пособия в деревне Прокунино. Вплоть до 1917 года каждая девица, выходившая замуж, и каждый новобранец получали по 50 руб. На эти деньги сельская девушка могла устроить свадьбу на 20 человек и заготовить приданое, а семья солдата в отсутствие сына-кормильца имела возможность починить избу, купить лошадь или корову.

Когда вышел манифест об отмене крепостного права, по крестьянской стране прошел слух - на самом деле царь ничего не подписывал, а просто щедрый Солдатёнков выкупил всех крестьян и отпустил на волю.

краевед А. Митрофанов

Агриппина Александровна Абрикосова (1833-1901), жена фабриканта А.И. Абрикосова

Поступки: оборудовала несколько приютов для бездомных, открыла бесплатный детский сад при кондитерской фабрике мужа (ныне московская фабрика им. Бабаева), учредила первый "Бесплатный родильный приют и гинекологическую лечебницу с постоянными кроватями Агриппины Александровны Абрикосовой в Москве" (роддом закрыт в 2012 году), где смертность при родах составляла менее одного процента, неслыханный для того времени показатель.

Деталь: Абрикосова родила 22 ребенка, последнего в возрасте 46 лет.

Гаврила Гаврилович Солодовников (1826-1901), купец первой гильдии

Поступки: на его средства был построен концертный зал на Большой Дмитровке (ныне Московский театр оперетты). По-настоящему прославился после смерти, став автором самого крупного в истории России пожертвования. Оставив после себя состояние в 20 977 700 рублей, купец лишь 815 тысяч завещал родственникам, а все остальное распорядился пустить на благотворительность. Треть капитала пошла на обустройство земских женских училищ, другая - на создание профессшкол и приютов для бездомных детей, оставшаяся - на строительство домов с дешевыми квартирами для бедных людей.

Деталь: купеческая Москва не любила Гаврилу Гавриловича за его расчетливость и скупость. Чаевые миллионер давал самые мизерные, за что банщики прозвали его Храпоидол.

Я же ведь его спрашивал: "Ну куда ты свои миллионы, старик, денешь? Что будешь с ними делать?" А он мне: "Вот умру - Москва узнает, кто такой был Гаврила Гаврилович Солодовников! Вся империя обо мне заговорит.

М. Лентовский, антрепренер

Мария Федоровна Морозова (1830-1911), жена "текстильного короля" Т.С. Морозова

Поступки: выделила средства для строительства двух корпусов Старо-Екатерининской больницы; жертвовала крупные денежные суммы Московскому университету, Строгановскому училищу; выплачивала стипендии бедным студентам; построила реальное училище во Владимире (ныне Педагогический университет), ночлежный дом на Пресне, общежитие для сестер милосердия Марфо-Мариинской обители (Б. Ордынка, 34), биржу труда им. Т.С. Морозова (1-й Дьяконовский пер., 4),

Деталь: стала первой купчихой, награжденной Мариинским знаком отличия за 25 лет беспорочной службы в благотворительных заведениях по Ведомству учреждений императрицы Марии.

Морозовы - гордость русской хлопчатобумажной промышленности... Из одного мужичьего корня выросли четыре промышленные династии, четыре дела... С конца XIX века главное соперничество между именитыми родами пошло в том, кто больше для народа сделает

В. Рябушинский

Петр (1819-1894), Александр (1823-1916) и Василий (1832-1906) Бахрушины, сыновья промышленника Алексея Бахрушина

Поступки: на деньги семьи построены первый хоспис в России (сейчас московская больница им. Братьев Бахрушиных на Стромынке) и первый детский дом семейного типа, дом бесплатных квартир для многодетных вдов и бедных курсисток. При каждом благотворительном заведении Бахрушиных был свой храм, многие из них расписывал в знак особой благодарности Виктор Васнецов. Всего приняли участие или создали с нуля около 100 благотворительных учреждений.

Петр, Александр и Василий Бахрушины

Деталь: в 1900 году Александр и Василий были удостоены звания почетных граждан Москвы "за многолетнюю благотворительную деятельность в пользу беднейшего населения Москвы"; единственный случай, когда это звание присудили родным братьям.

Дела их шли весьма успешно, но москвичи не могли себе представить их богатства по скромности и сдержанности их жизни... Мне ни разу не пришлось видеть кого-либо из ...братьев Бахрушиных в... модных ресторанах или сидящих в первых рядах кресел во время особых театральных представлений.

Н. Варенцов, знакомый семьи

Николай Александрович Алексеев (1852-1893), городской голова Москвы

Поступки: По инициативе Алексеева и с использованием его личных средств была построена первая московская психиатрическая больница (известна как больница им. Кащенко), более 30 бесплатных начальных школ для бедняков, музыкальная школа, два дома призрения (богадельни). Делал пожертвования для создания госпиталей для раненых в Русско-турецкой войне.

Деталь: будучи городским головой, отказался от жалованья в пользу пособий для малооплачиваемых служащих.

Ему нужны были 300 000 руб. на психиатрическую больницу. "Я тебе, голова, их дам; только ты мне в ноги поклонись", - говорил Алексееву самодур-купчина, бывший приказчик его отца. "Изволь, кланяюсь! - отвечает Алексеев - и поклонился.

А. Амфитеатров

Крестьянская свадьба. Конец XIX века.
Темы дня:
#XIX век
Очень своевременные мысли о крупнейшем национальном проекте ХIХ - начала ХХ веков
12:15 Дискуссии

Человеколюбивое общество: А ведь это про нас...

Чем только ни занималось "Человеколюбивое общество"! Лечило, кормило, учило, подбрасывало денег, давало приют - тем, кто еще или уже ничего не может. Столько всего было сделано, что его наследство не уничтожилось и через сто лет. Ни войны, ни революции, ни сносы не смогли добить его

Почему князь Одоевский создал средневековый уголок в императорской "Публичке"
01.02.2021 История

"Кабинет Фауста"

В романе "4338 год", опубликованном в 1837 году, описаны "магнетические телеграфы", посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом, и "зеленые люди", спустившиеся с неба на "аэростате". Можно спорить о том, было ли это предсказанием телефона, радиосвязи, Интернета и рассказов о пришельцах

Он бескорыстно тратил миллионы на своих учеников и обрек на нищету самого близкого человека
27.01.2021 Cудьбы

Блаженный свет Куинджи

Архип Куинджи, художник с таинственным, мерцающим талантом, был успешным продавцом своих картин и великим, по случаю, спекулянтом недвижимостью. На картинах, почти библейских, превозносящих свет и тьму, каких-то пророческих картинах он сделал состояние

#Тема номера
Кого потеряла Россия вместе с первой волной эмиграции
26.11.2020 Cудьбы

Лишние люди

Тему ноябрьского номера журнала "Родина" завершает краткий, но очень емкий список - портреты и судьбы людей, покинувших Россию в первую волну эмиграции. Все они остались в истории России, обо всех помнят на Родине

Генерал Скобелев - Пушкину: "Лишить бы тебя "нескольких клочков шкуры"
13.11.2020 Родная речь

Генерал Скобелев - Пушкину: Лишить бы тебя "нескольких клочков шкуры"

Неожиданные ассоциации навевают порой круглые даты. Среди тех, кто крымской осенью 1920 года навсегда покидал Россию, было очень много людей, годами ранее хуливших власть, с нетерпением ожидавших смены этой власти. И, главное, не ведавших перед ней страха

Первые свидетельства воинов Русской армии о том, как их встретили вчерашние союзники
12.11.2020 История

"Нам целый мир чужбина..."

Первостепенной задачей Петра Врангеля на чужбине было размещение и обеспечение всем необходимым военных чинов и гражданских беженцев. Задача оказалась неразрешимой. Рассекреченные архивы показывают весь ужас пережитого людьми, попрощавшимися со своей Родиной

#благотворительность
Затопленный храм на Русском Севере: Анор Тукаева о том, как и зачем его сохраняют
09.02.2021 Реликвии

"Наш храм как старик, качающий в люльке младенца"

"Родина" много писала о Рождественском храме в селе Крохино на Белом озере. В 1990 году фотокорреспондент Александр Джус сделал первую съемку храма с воздуха - и этот кадр был на обложке "Родины". В 2017-м мы сняли фильм о волонтерах, которые взялись восстановить храм - как памятник затопленным церквям, селам и городам

В ярославском поселке сделали подсветку древней колокольне - она уникальная
01.10.2019 Дороги

Луч света в темном царстве

Колокольня в Поречье-Рыбном выше даже Ивана Великого в Москве. Активисты сделали подсветку. чтобы меценаты обратили внимание на уникальный памятник, которому нужна реставрация

Как енисейская купчиха Баландина нашла алмаз и основала город
27.06.2019 История

Как енисейская купчиха Баландина нашла алмаз и основала город

В 1896 году с золотого прииска на реке Мельничной, что в 90 километрах от Енисейска, Вера Баландина привезла камешек "чистой воды" - это был первый алмаз, найденный в Сибири. За это открытее Веру Арсеньевну избрали пожизненным действительным членом Минералогического общества при Санкт-Петербургском университете