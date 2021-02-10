Постановление администрации Ненецкого автономного округа от 3 февраля 2021 года № 25-п "Об установлении величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе на 2021 год"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" Администрация Ненецкого автономного округа постановляет:
1. Установить величину прожиточного минимума в Ненецком автономном округе на 2021 год в расчете на душу населения - 22 219 рублей, для трудоспособного населения - 23 423 рубля, для пенсионеров - 19 353 рубля, для детей - 23 215 рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Губернатор Ненецкого автономного округа Ю.В.Бездудный
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