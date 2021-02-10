Указ губернатора Новгородской области от 10 февраля 2021 года № 49 "О внесении изменений в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97"

1. Внести изменения в указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной готовности":

1.1. Изложить пункт 5 в редакции:

"5. Рекомендовать гражданам, имеющим заболевания, указанные в приложении № 2 к указу, беременным женщинам, гражданам в возрасте 60 лет и старше воздержаться от посещения общественных мест и ограничить контакты с другими гражданами.";

1.2. Изложить пункт 11 в редакции:

"11. Рекомендовать юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществлять перевод работников, имеющих заболевания, указанные в приложении № 2 к указу, беременных женщин (при наличии их согласия) на дистанционный режим работы.";

1.3. Исключить пункты 12, 253, 254, подпункт 16.1;

1.4. Дополнить пункты 15, 19, 257 после слов "Главам муниципальных районов" словами ", муниципальных округов";

1.5. Заменить в подпункте 17.1 слова "в пунктах 5, 256 указа" на "в пункте 5 указа";

1.6. Изложить подпункт 19.4 в редакции:

"19.4. Организовать работу органов ЗАГС по предоставлению государственных услуг, кроме государственной регистрации смерти, по предварительной записи посредством телефонной связи, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), почтовых отправлений, а при государственной регистрации заключения брака в торжественной обстановке, в присутствии лиц, вступающих в брак и не более 10 приглашенных лиц (включая фотографов и видеооператоров).";

1.7. Исключить в подпункте 19.5 цифры ", 256";

1.8. Исключить пункт 256;

1.9. Заменить в графе 3 строк 1, 4 приложения № 1 к названному указу слова "проведения спортивных соревнований на спортивных объектах крытого типа, в залах при условии участия одновременно не более 50 человек без участия зрителей с соблюдением социального дистанцирования в местах общего пользования, при предъявлении всеми спортсменами, тренерами, судьями, представителями команд документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и выданного на основании исследования биоматериала, сданного не ранее 72 часов до начала соревнований" на "проведения спортивных соревнований, физкультурных мероприятий на спортивных объектах крытого типа, в залах при условии участия одновременно не более 50 человек без участия зрителей с соблюдением социального дистанцирования в местах общего пользования (в случае проведения соревнований с участием спортсменов, тренеров, судей, представителей команд из других субъектов Российской Федерации при предъявлении всеми участниками соревнований - спортсменами, тренерами, судьями, представителями команд документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на наличие новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и выданного на основании исследования биоматериала, сданного не ранее 72 часов до начала соревнований)".

2. Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпунктов 1.1, 1.5, 1.7, 1.8, которые вступают в силу с 12 февраля 2021 года.

3. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости" и разместить на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru).

Губернатор Новгородской области А.С.Никитин







