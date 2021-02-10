Очень своевременные мысли о крупнейшем национальном проекте ХIХ - начала ХХ веков

Сразу поражает название - "Человеколюбивое общество". Не фантом, не игра воображения - реальность, основанная в России императорским рескриптом.

16 мая 1802 года Александр I велел "составить особое благотворительное общество":

"Обыкновенное подаяние нищим, умножая только число оных, не упокоит старца, отягощенного летами, не возвратит здоровья юноше, увядающему на заре дней своих, не избавит от смерти и порока младенца, долженствующего быть опорой отечества... Надлежит искать несчастных в самом жилище их - в сей обители плача и страдания. Ласковым обращением, спасительными советами, всеми нравственными и физическими способами стараться облегчать судьбу их; вот в чем состоит истинное благодеяние!"1.

В 1816 году оно расширилось, стало "Императорским человеколюбивым обществом", в рамках "государственного благодеяния"2. Жило на свете еще сто лет.

В 1918 году растворилось в недрах государства.

Проект

Чем только ни занималось "Человеколюбивое"! Лечило, кормило, учило, подбрасывало денег, давало приют - тем, кто еще или уже ничего не может, или просто жилье - бесплатное или дешевое. "Для призрения дряхлых, увечных, неизлечимых и вообще к работам неспособных; для воспитания и обучения полезным ремеслам малолетних бедных; для доставления неимущим, кои в состоянии работать, примочных упражнений, снабжая их материалами, собирая обработанные ими изделия и сбывая оные в их пользу"3.

Жетон за пожертвования и помощь иного рода.

Мы, существуя в своем времени, часто не понимаем, откуда все взялось. Нам кажется, что врач на дом или родильный дом - это данность, другого и быть не может. Мы уверены, что нам обязаны помочь в трудные минуты. Но любое общество, и Россия не исключение, шло к этому столетиями.

Мы обязаны отдать должное крупнейшему национальному проекту XIX - начала XX веков - "Императорскому человеколюбивому обществу", содержащему в себе все формы социальной помощи. Их можно было потом множить, распространять на всю страну, создавать отдельные ведомства - но они уже были полностью отработаны в моделях и образцах.

Указ императора Александра I о создании Императорского человеколюбивого общества.

Сеть

И еще - "человеколюбивое общество". Подумайте только, человеколюбие в стране, в которой к населению могли относиться как к массовому возобновляемому ресурсу - еще нарожают! - в стране, известной жестким централизмом, в которой так часто вспыхивали войны.

Человеколюбие. Общество человеколюбия. Любовь к человеку - как основа основ.

Это был прообраз бесплатной социальной сети, к которой мы сегодня все привыкли. На современном языке - медицина (врачи на дом, диспансеризация, вакцинация, родовспоможение, госпитали, хосписы, санатории); социальная помощь (детские дома, дома для престарелых, инвалидные дома, ночлег для бездомных, бесплатные столовые, убежища для женщин, общежития); образование для тех, у кого нет средств (от начальных и ремесленных школ до гимназии), независимо от пола и вероисповедания; работа (мастерские и сбыт); психологическая помощь (покровительство церкви)...

Эта сеть действовала в национальном масштабе (две столицы и 37 регионов в 1916 году) и быстро развивалась, являясь еще и крупнейшим хозяйством, ведущим, как мы сказали бы сегодня, многочисленные бизнесы.

Масштабы поражают (1916 год): 278 заведений, в т. ч. 73 "учебно-воспитательных", 80 богаделен, 41 дом бесплатных и дешевых квартир, 3 ночлежных приюта на 1500 человек, 10 народных и 1 студенческая столовая (каждый день - на 3000 человек), 33 медицинских учреждения (ими пользовались более 250 тыс. чел.).

Воспитанники Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в С.-Петербурге. Начало 1890-х годов.

В Обществе работают и ему жертвуют более 10 тыс. человек4.

А примеры? Чему-то улыбнемся, лексика давно не та, да и проблемы престарелых гувернанток нас уже не трогают. И все же:

гимназия Императорского человеколюбивого общества,

Императорский институт слепых,

Женская торговая школа,

Надеждинский приют детей-калек,

мастерская дамских нарядов при попечительстве на сбор пожертвований для бедных детей,

Исидоровский дом убогих,

Еленинская бесплатная больница для бедных женщин,

приют для девиц и вдов чиновничьего класса,

Набилковское коммерческое училище,

Женская богадельня княгини Черкасской,

Общежитие для престарелых учительниц,

Детская больница Св. Ольги имени графа С.В. Орлова-Давыдова,

Стрекаловская школа для портних,

Яковлевский воспитательно-исправительный приют для девиц,

дешевые квартиры для престарелых гувернанток,

Убежище для увечных воинов,

Аптека им. князя Долгорукова,

Родильный приют в Уфе,

Благовещенский сиротский дом,

Оспопрививательный институт,

Санаторий для детей им. проф. Боброва в Алупке,

Братолюбивое общество снабжения неимущих квартирами,

Народная столовая им. П.М. Рябушинского.

Кажется, что список можно продолжать бесконечно5. Нельзя быть к нему холодным. Нельзя видеть в нем просто перечисление. Да, этих людей уже давно нет. Но есть мы. Мы тоже нуждаемся в помощи. Мы были бы счастливы, если бы сегодня благотворительность рождала сотни частных убежищ для тех, кому невмоготу.

Портнихи швейной мастерской Императорского человеколюбивого общества. С.-Петербург. 1900-е годы.

Одаряемые

Человеколюбивое (это слово хочется повторять бесконечно) общество жило, как учреждение. Были классные чины, жалованье с квартирными и столовыми, канцелярия. Но зато был учет до половины копейки. За сто лет "на дела благотворения" был употреблен сто один миллион двести двенадцать тысяч триста четыре рубля девять с четвертью копеек (табл. 1). В масштабе цен начала XX века это не менее 60 млрд нынешних рублей6.

На самом деле еще больше, понимая, что рубли в XIX веке были полновеснее, чем в начале XX и тем более в наше время.

За сто лет получили помощь почти 8 млн человек. В начале XX века - 170-180 тыс. чел. ежегодно. Много это или мало? Каждый из нас - отдельный мир. Для каждого рука помощи - это очень много.

Но все-таки каков общий человеческий вес этой помощи?

Из 120 с лишним млн жителей России (1897 год) 1% - дворяне, 0,05% - лица духовного звания, 10,6% - мещане, 77,1% - крестьяне8.

Годовой доход на душу населения в Европейской России - 63 руб. в год, или 15-18 коп. в день. "Евр. Россия - страна полунищенская, если 63 рубля представляют сумму круглым счетом на 1 жителя. Это значит, что у многих миллионов русских людей не выходит в год и этой суммы"9.

В России - миллионы бедных. А сколько людей на улицах? Число нищих в 1877 году - 293,4 тыс. чел., "с 1877 года нищенство удвоилось"10.

Значит, помощь Человеколюбивого общества - это капля в море. Пусть даже оно - ядро для других благотворительных учреждений, и их было много. В том море бедности, которое было в России, благотворительность лишь заплата.

Но все-таки - человеколюбие. Братолюбие. Сами слова эти будоражат сознание. Мы бы многое отдали, чтобы в современной России существовало - в национальном масштабе - Человеколюбивое общество, поддержанное государством, насаждающее любовь к тем, кто в бедности и нищете. Нам оно нужно.

Число бедных в России в 2020 году - примерно 20 млн чел. (Росстат). Это каждый седьмой.

Дарители

В Совете Человеколюбивого общества - сенаторы, князья, высшие чиновники. Казалось бы, пожать плечами - и пройти мимо. Казенщина. Но эта казенщина давала надежный способ всем тем, кто мог и хотел помочь, внести свои частные средства и быть спокойным, что они будут работать под присмотром.

Человеколюбивое общество - как снежный ком, который с каждым годом все больше обрастал не казенными средствами, а частными, личными. Доля средств "от монаршей милости" в самом начале, в 1816-1825 годах - 46,8%. В 1906-1914 годах - уже только 2,3%, при том что общество все время раскручивало свои обороты. За 100 лет доля частных средств - 92,1% (табл. 1).

Попечительский совет Императорского человеколюбивого общества. 1900 год.

Так щепоткой вещества выращивают кристалл в насыщенном растворе.

Сначала это были странные подношения - с точки зрения "человеколюбия". Обществу дарили целые имения вместе с крестьянами.

"В 1819 году полковник князь П. И. Одоевский пожертвовал... на устройство богадельни в подмосковном селе Большове все свое недвижимое имение, населенное 1130 крестьянами и барский дом, оцененный в 151 562 руб. серебром"11.

Прапорщица Неронова в 1834 году - деревня (124 души),

жена генерал-лейтенанта Ступицына в 1835 году - село (122 души),

алатырский купец Щеткин - деревня (61 душа), чтобы доход шел на содержание "3 детей в Набилковском доме призрения сирот".

И так далее: всего в 1819-1859 годах - 33 селения (5631 душа)12.

После 1861 года отдавали имения, дома, деньги, уже устроенные учреждения. Инженер-генерал Мельников внес в 1871-1880 годах имение Любань, дом в Петербурге и капитал - "на содержание устроенных им в Любани богадельни, школы для девочек-сирот, приюта для вдов чиновников"13.

В Петербурге отдавали 4-6-этажные доходные дома.

Недвижимая собственность Человеколюбивого общества к 1916 году достигла 20,2 млн руб., или в нынешних ценах больше 12 млрд руб.14.

Квитанционный лист для сбора денежных пожертвований.

За 100 лет было внесено личных средств более 90 млн руб., или в "наших рублях" - более 54 млрд руб. Отличная возможность оставить память о себе. Народная школа им. генерал-майора Чихачева в деревне Никифорово - ясно, кого нужно помнить.

Нужно помнить приют для выздоравливающих детей Альберта и Анны Беренштам (ст. Пушкино под Москвой). Беренштам был долгие годы членом совета детской больницы им. Св. Ольги в Москве, со "свойственной ему добротой сердца вникал во все ее нужды"15. Оставил ей 200 тыс. руб. по наследству. На эти деньги была куплена и перестроена дача в "здоровой лесистой местности". За каждую копейку, вплоть до "устройства электрических звонков", щеток и гребней каждый год давался публичный отчет. Все брошюры с отчетами сохранились.

Дотошность и публичность в расходе чужих средств до копейки - это тоже урок Человеколюбивого общества.

Через приют Беренштама прошли десятки детей, в отчетах есть запись по каждому ребенку. "Вера Лыкова, 8 лет, пост. 18 июля 1915 г., выб. 26 сент. 1916 г. (из б-цы Св. Ольги). Девочка плохой окраски, но удовлетворительного питания. Правая нога согнута в коленном суставе и опухла, были свищи спереди и сзади. Перенесла в приюте корь с воспалением легкого. Выписана в очень хорошем состоянии с весом 25 100,0"16.

Что с тобой случилось дальше, Вера Лыкова? Мы не знаем. Но знаем, что в 1916 году тебя спасли.

Реклама аптеки Императорского человеколюбивого общества. Уфа.

Живая память

Столько всего было сделано Человеколюбивым обществом, что его наследство не уничтожилось и через сто лет. Ни войны, ни революции, ни сносы не смогли добить его.

Вот список для затравки:

Доходный дом Императорского человеколюбивого общества (1877-1880 годы, Петербург, Литейный пр., 31, ныне - жилой дом),

Гимназия Императорского человеколюбивого общества (Петербург, набережная Крюкова канала, 15, ныне - школа 232, зданию в минувшем году исполнилось 200 лет),

Институт слепых (1874-1875 годы, Петербург, Мясная ул., 19, ныне - жилой дом),

Исидоровская богадельня (1893 год, Петербург, Римского-Корсакова пр., 105),

Убежище и дешевые квартиры Михаила и Елисаветы Петровых (Петербург, Малоохтинский пр., д. 51., сегодня "Малоохтинский дом трудолюбия" для подростков),

Дом дешевых квартир Императорского человеколюбивого общества (1899-1900 годы, ул. Большая Зеленина, 13, сегодня квартиры очень недешевы).

Список живых домов - на десятки. Медицинские строения и сегодня служат своей цели.

Ольгинская больница для детей (1886 год, Москва, Орлово-Давыдовский пер., д. 2а),

Еленинская женская больница (1909-1911 годы, Петербург, Политехническая ул., д. 32),

Санаторий для детей имени профессора. А.А. Боброва, открытый в 1902 году, по-прежнему принимает маленьких пациентов..

Санаторий для детей имени проф. А.А. Боброва (1902 г.) - по-прежнему в Алупке и даже с тем же именем...

Санаторий для детей имени профессора. А.А. Боброва, открытый в 1902 году, по-прежнему принимает маленьких пациентов..





P.S.

Что же это - Человеколюбивое общество? По экономическому смыслу - национальный государственно-частный, благотворительный "холдинг". Ничего подобного сейчас нет в России. По результату - овеществленный труд тысяч людей, которые 100 лет подряд пытались быть в помощь миллионам. Даже сегодня, после потрясений XX-XXI веков этот труд виден не только в словах и на бумаге, не только в чьих-то судьбах, но даже на поверхности наших городов, в камне и в живом деле.

Каким удачным был этот прерванный проект!

И какое было бы счастье, если бы на многострадальной российской земле вновь появилось сообщество - человеколюбивое, братолюбивое, соединяющее силу частной воли, десятков тысяч, и государства в помощи всем тем, кому она жизненно необходима. Но появилось бы уже навечно, без всяких войн и революций, которых мы больше не выдержим.

ШТРИХ

И. Репин. Иов и его друзья.

Репин, "Иов и его друзья"

Петербург. Канцелярия Совета Императорского человеколюбивого общества, дело о пожертвовании №153, 27 ноября 1869 года.

"Художник Илья Ефимович Репин, сочувствуя благотворительной цели Дома воспитания и желая содействовать нравственно-эстетическому развитию учеников этого заведения, принес в дар училищу написанную им масляными красками и удостоенную на последней Академической выставке золотой медали картину (2 арш. 12/2 верш. ширины, 1 арш. 15 верш. вышины), изображающую Иова"17.

Директор Дома воспитания просит разрешить израсходовать до 25 руб. на "приличную золоченую раму".

Благотворителю Илье Репину 25 лет.

Иов - библейский символ невинности, добродетели, терпения в страдании, верности Богу. Сегодня картина "Иов и его друзья" (1869) находится в Русском музее в Петербурге. Где находится золоченая рама - неизвестно.

1. Благотворительная Россия. Т. 1, Ч. 1 - СПб.: Изд. кн. О.Ф. Имеретинской и П.И. Лыкошина, 1901. C. 213.

2. Там же. С. 214.

3. Там же. С. 219. Из проекта кн. А.Н. Голицына об образовании Императорского человеколюбивого общества, представленного Александру II в 1816 г.

4. Очерк деятельности Совета Императорского человеколюбивого общества за сто лет. 1816-1916 гг. - Петроград: Гос. типография, 1916. С. 157-159.

5. Там же. С. 189-205.

6. Сравнение по "основам основ" - розничным ценам за пшеничную муку. В С.-Петербурге в 1904 г. 5 пудов пшеничной муки стоили 625 коп. См.: Рыкачев А. Цены на хлеб и на труд в С.-Петербурге за 58 лет. - СПб.: Тип. ред. период. изд. М-ва фин., 1911. С. 6.

7. Очерк деятельности Совета Императорского человеколюбивого общества за сто лет. 1816-1916 гг. - Петроград: Гос. типография, 1916. С. 185-188.

8. Рубакин Н. Россия в цифрах. - СПб.: Изд-во "Вестника Знания", 1912. С. 54.

9. Там же. С. 207.

10. Левенстим А. Профессиональное нищенство. - ]СПб[: Тип. М. Стасюлевича, 1900. С. 1-2.

11. Благотворительная Россия. Т. 1, Ч. 1 - СПб.: Изд. кн. О.Ф. Имеретинской и П.И. Лыкошина, 1901. С. 225.

12. Ульянова Г.Н. Материальные ресурсы российской благотворительности: недвижимая собственность... // Благотворительность в истории России. Новые документы и исследования. - СПб.: Нестор - История, 2008. С. 249-250.

13. Там же, С. 251.

14. Очерк деятельности Совета Императорского человеколюбивого общества за сто лет. 1816-1916 гг. - Петроград: Гос. типография, 1916. С. 188.

15. Приют для выздоравливающих детей Альберта и Анны Беренштам. М.: Ар. Типо-Лит. Яковлевой, 1899. С. 4.

16. Медицинский отчет по приюту А. и А. Беренштам врача И. Никольского за 1916 г. С. 13.

17. Президентская библиотека. Фонд "Императорское человеколюбивое общество". Оп. 2. Дело о пожертвовании И.Е. Репина.

1

Воспитанники учреждений Императорского человеколюбивого общества у строящегося Народного дома императора Николая II. 1902 год.

2

Указ императора Александра I о создании Императорского человеколюбивого общества.

3, 4

Воспитанники Дома призрения и ремесленного образования бедных детей в С.-Петербурге. Начало 1890-х годов.

5

Портнихи швейной мастерской Императорского человеколюбивого общества. С.-Петербург. 1900-е годы.

6

Попечительский совет Императорского человеколюбивого общества. 1900 год.

7

Квитанционный лист для сбора денежных пожертвований.

8

Жетон за пожертвования и помощь иного рода.

9

Реклама аптеки Императорского человеколюбивого общества. Уфа.

10-12

Санаторий для детей имени профессора. А.А. Боброва, открытый в 1902 году, по-прежнему принимает маленьких пациентов...