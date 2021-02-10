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10.02.2021 05:33
Рубрика: В мире

Один человек погиб после стрельбы в клинике в Миннесоте

Один из пострадавших при стрельбе в клинике города Баффало в Миннесоте скончался. Со ссылкой на представителя медцентра округа Хеннепин Кристин Хилл об этом сообщает CNN.

Фото: iStock
В американском штате Иллинойс произошла перестрелка

По данным телеканала, на данный момент неизвестно, являлся ли погибший сотрудником или пациентом клиники, где произошла стрельба. Сообщается, что еще один из пострадавших был выписан из медучреждения. Трое других находятся в критическом состоянии, пишет РИА Новости.

Напомним, во время инцидента в лечебном учреждении пострадали пять человек. Ранее глава городской полиции рассказал, что подозреваемый в стрельбе 67-летний житель города Баффало задержан и помещен под стражу.

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