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10.02.2021,  
13:01
Текст:  Алексей Моисеев

Появилось первое фото опытного образца бронеавтомобиля "Ласок 4-П"

Продолжаются испытания российского сверхкомпактного бронеавтомобиля "Ласок 4-П". Как рассказал "РГ: Русское оружие" директор ПКЦ "Инновационное Шасси" Сергей Толмачев, опытный образец в инициативном порядке был создан в минувшем году.
"Ласок 4-П". Фото: ПКЦ "Инновационное Шасси" "Ласок 4-П". Фото: ПКЦ "Инновационное Шасси"
"Ласок 4-П". Фото: ПКЦ "Инновационное Шасси"

Это транспортное средство является аэромобильным, оно оптимизировано для внутреннего размещения в многоцелевых вертолетах Ми-8 АМТШ и Ми-171Ш.

Судя по впервые обнародованным изображениям, в конструкции применены так называемые фасеточные технологии, обеспечивающие эффективные рациональные углы наклона бронированных поверхностей корпуса и снижающие заметность на большом расстоянии.

Предназначением "Ласок 4-П" является выполнение задач в составе специальных подразделений, передовых и разведывательных групп.

Такие транспортные средства можно задействовать также при патрулировании, обеспечении действий инженерно-штурмовых подразделений в различных условиях: квартальная застройка, горы, сложная пересеченная местность.

Снаряженная масса опытного образца - 2045 кг, полная - до 2700 кг, масса перевозимого груза около - 650 кг.

В будущем планируется, что вес уменьшится до 1900 кг, в то же время грузоподъемность будет доведена до 800 кг.

Фото: Илья Питалев \ РИА Новости
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Высота - 1720 мм, ширина - 1880 мм, длина - 4580 мм. Если сложить кузов грузового отсека, длина машины уменьшится до 3970 мм.

Колесная база - 2420 мм, дорожный просвет 260 (370) мм, преодолеваемый брод - 0,9 м.

Двигатель, другие узлы и агрегаты - от серийных легких внедорожных шасси отечественных производителей.

В качестве вооружения возможно применение 12,7-мм пулемета "Корд", а также пулеметов кал. 7,62-мм и 5,45-мм.

Планируется создание амфибийной модификации, а также версии "Ласок-РЭП" со специальным оборудованием для борьбы с низколетящими беспилотниками.

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