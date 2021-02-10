Фонд поддержки промышленности и предпринимательства запускает программу стажировок

Студенты смогут пройти стажировку в московском Фонде поддержки промышленности и предпринимательства. Об сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал, что проведение таких стажировок планируется на постоянной основе, их участники при успешном прохождении практики смогут претендовать на дальнейшее трудоустройство в Фонде и других структурах правительства Москвы.

На стажировку принимаются студенты экономических и финансовых факультетов. Подать заявку на прохождение практики в Фонде студенты могут в своих университетах, с которыми заключены соглашения.

Ефимов пояснил: "Московский Фонд поддержки промышленности и предпринимательства подписал соглашение о сотрудничестве с Российским университетом дружбы народов, в перспективе практикантами Фонда также смогут стать студенты РЭУ им. Г.В.Плеханова и МГУ им. М.В. Ломоносова. Будущие специалисты получат знания в области финансового анализа инвестиционных проектов, познакомятся с механизмами аналитической и юридической экспертизы, а также узнают о ключевых принципах финансовых моделей промышленных предприятий столицы. По итогам прохождения стажировок некоторые из студентов смогут получить работу в Фонде и других структурах правительства Москвы".

В рамках программы практиканты узнают о работе столичных промышленных предприятий в формате экскурсий. Их познакомят с производственным циклом выпуска продукции, а также расскажут об особенностях новых технологических линий, приобретенных предприятиями за счет заемных средств Фонда.