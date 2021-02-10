Новый худрук "Гоголь-центра" намерен осуществить все намеченные планы

Алексей Агранович, сменивший на посту художественного руководителя "Гоголь-центра" Кирилла Серебернникова, вступит в должность 26 февраля. О будущем театра новый худрук пока говорит осторожно, а главной своей задачей считает осуществление всех намеченных на 2021 год планов.

"Гоголь-центр" со всех точек зрения - организм живой, здоровый и энергичный. Моей главной задачей на ближайшее время будет помочь театру осуществить уже объявленные на 2021 год планы. Организм этот закаленный, говоря сегодняшним языком, обладает большим запасом антител и готов решать любые задачи", - приводит слова Аграновича ТАСС со ссылкой на пресс-службу театра.

Свою миссию он видит в том, чтобы сохранить естественную эволюцию театра. По словам Аграновича "Гоголь-центр" должен оставаться театром сегодняшнего дня, а не прошлого. "Нельзя допустить, чтобы театр превратился в памятник самому себе", - отметил он.

Назначение Аграновича на должность худрука "Гоголь-центра" прокомментировал Кирилл Серебренников. "Уверен, что Алексей Агранович справится с этой непростой работой. Он любит театр и сам талантливый актер. В сложившейся ситуации это самая удачная кандидатура", - сказал он журналистам.