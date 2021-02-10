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10.02.2021 21:22
Рубрика: Происшествия

В Орле при реконструкции моста пострадал проходивший мимо подросток

Текст: Анна Скрипка

В Орле на Красном мосту, к реконструкции которого приступили несколько дней назад, металлический осколок рельса при демонтаже отлетел и попал в подростка: 17-летний парень был госпитализирован.

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Как сообщили в прокуратуре региона, подрядчик был обязан возвести на месте работ ограждения, но этого не сделал.

В СУ СК РФ по региону уточнили, что по данному факту возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ "Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности". Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

В настоящее время подросток находится в больнице. По словам врачей, его жизни и здоровью ничего не угрожает.

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