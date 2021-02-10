В Воронеже завели дело после отравления детей газом

Воронежские следователи возбудили уголовное дело из-за отравления угарным газом троих детей: 11-летней девочки и мальчиков 9 и 17 лет. Их доставили в больницу без сознания в ночь на 9 февраля.

Дети находились в квартире на улице Туполева. Им вовремя оказали необходимую помощь, сейчас их жизнь вне опасности. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

- В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям собственника квартиры по обеспечению безопасного использования установленного в ней газового оборудования, а также сотрудников управляющей компании, отвечающих за техническое обслуживание дымовых и вентиляционных каналов, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа Матвей Сладких.