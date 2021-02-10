Новости

В Удмуртии с 12 февраля масочный режим объявили рекомендательным 13:15
Путин встретится с главными редакторами российских СМИ 13:08
На Дону перезахоронили погибших в 1943 году красноармейцев 13:08
Совфед освободил региональных омбудсменов от уплаты судебных пошлин 13:07
Москва готова к ликвидации последствий предстоящего снегопада 13:03
Сандра Буллок сыграет в боевике автора "Джона Уика" 13:02
В Воронеже завели дело после отравления детей газом 13:02
В Сербии создадут комиссию по проверке собственности служащих 12:57
Умер актер Раджив Капур, сын Раджа Капура 12:53
В Петербурге дорожный рабочий потушил снегом горящую машину 12:51
В Сургуте маленьких детей госпитализировали с тяжелыми травмами 12:50
Роскомнадзор оштрафовал "Радио Свобода" на 11 миллионов рублей 12:46
ЕКА впервые за 11 лет набирает новых астронавтов 12:45
Два фильма российских режиссеров вошли в шорт-лист премии "Оскар" 12:43
В Москве отправили на переработку 40 тысяч новогодних елок 12:39
ЦИК передал музею современной истории России печать УИК образца 1946 года 12:36
В Херсонесе деревянные настилы заменят цветным щебнем 12:26
В Финляндии больницу организовали в строительных контейнерах 12:22
Умерла вокалистка легендарных The Supremes Мэри Уилсон 12:16
В каких городах курьеры зарабатывают больше 100 тысяч рублей 12:13
Псковского военного осудили за кражу мундиров на 63 млн рублей 12:12
В Новой Москве появился "умный" перекресток 12:12
В Москве выявили ячейку экстремистской организации "Свидетели Иеговы" 12:08
В России изменились правила выплаты пенсий умерших 12:08
Дрон-перехватчик "Волк-18" успешно завершил летные испытания 12:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как получить скидку от государства за отдых в России
Как получить скидку от государства за отдых в России
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
Кто рискует заболеть COVID-19 повторно и можно ли делать прививку аллергикам
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
"Российская газета" представляет новый проект rg.ru/pronauka
10.02.2021 13:02
Рубрика: Происшествия

В Воронеже завели дело после отравления детей газом

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежские следователи возбудили уголовное дело из-за отравления угарным газом троих детей: 11-летней девочки и мальчиков 9 и 17 лет. Их доставили в больницу без сознания в ночь на 9 февраля.

В Назрани двое взрослых и семеро детей отравились угарным газом

Дети находились в квартире на улице Туполева. Им вовремя оказали необходимую помощь, сейчас их жизнь вне опасности. Уголовное дело возбуждено по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью).

- В ходе расследования будет дана правовая оценка действиям собственника квартиры по обеспечению безопасного использования установленного в ней газового оборудования, а также сотрудников управляющей компании, отвечающих за техническое обслуживание дымовых и вентиляционных каналов, - рассказал руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа Матвей Сладких.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Воронеж

Главное сегодня

Минсельхоз попросил разрешить въезд иностранным рабочим для сезонных работ
В Роспотребнадзоре разработали новый тест для диагностики COVID-19
Глава Крыма допустил снятие ограничений из-за коронавируса к марту
МИД РФ ответил Киеву на попытку закрыть крымский Twitter-аккаунт
В NASA задумались о дополнительном месте для астронавта на "Союзе"
В России набирает обороты новая схема обмана пенсионеров
Видео
Видео
Лжецелительница в Подмосковье выманила у женщины украшения за снятие порчи