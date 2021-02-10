В Южно-Сахалинске авария оставила без воды более 2 тысяч жителей

В Южно-Сахалинске устраняют последствия ночной аварии, оставившей без холодной воды 17 многоквартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты городского "Водоканала" работали на месте порыва магистрального водопровода на улице Хабаровской до пяти утра, пытаясь "минимизировать участок, попадающий под отключение".

"По состоянию на восемь утра 10 февраля от холодного водоснабжения отключены объекты в "квадрате" улиц Тельмана - Физкультурная - Бумажная - проспект Мира. В зоне отключения 15 жилых домов, в которых проживает 2314 человек. Социальные объекты в эту зону не попали", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется переключение домов на другой водовод до устранения повреждения.