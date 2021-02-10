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10.02.2021 03:47
Рубрика: Происшествия

В Южно-Сахалинске авария оставила без воды более 2 тысяч жителей

Текст: Наталья Широкова

В Южно-Сахалинске устраняют последствия ночной аварии, оставившей без холодной воды 17 многоквартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, специалисты городского "Водоканала" работали на месте порыва магистрального водопровода на улице Хабаровской до пяти утра, пытаясь "минимизировать участок, попадающий под отключение".

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"По состоянию на восемь утра 10 февраля от холодного водоснабжения отключены объекты в "квадрате" улиц Тельмана - Физкультурная - Бумажная - проспект Мира. В зоне отключения 15 жилых домов, в которых проживает 2314 человек. Социальные объекты в эту зону не попали", - говорится в сообщении.

В настоящее время ведется переключение домов на другой водовод до устранения повреждения.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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