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10.02.2021 04:12
Рубрика: Происшествия

В Приморье водитель снегоуборщика задел ковшом ребенка и скрылся

Текст: Анна Бондаренко

В Уссурийске водитель погрузчика во время уборки снега задел ковшом школьника и скрылся с места происшествия. Как сообщает пресс-служба управления МВД, сотрудники Госавтоинспекции нашли его и привлекли к ответственности.

Ранее в дежурную часть отдела МВД России по городу Уссурийску поступило сообщение из медицинского учреждения о том, что 12-летний школьник получил травму головы в ДТП с участием спецтехники. Мальчик рассказал, что шел по тротуару по улице Ленинградской, когда там шла уборка снега. Водитель фронтального погрузчика, который двигался задним ходом, случайно задел ребенка ковшом. После инцидента он выругался и скрылся с места ДТП.

Фото: Аркадий Колыбалов/РГ
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Сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя спецтехники. Им оказался 34-летний местный житель. Мужчина заявил, что ребенок поскользнулся и ударился о ковш. Но записи камер видеонаблюдения показали, что мужчина лжет.

Проверка показала, что водитель не имеет прав на управление самоходными машинами.

В отношении правонарушителя полицейские составили два административных протокола. Первый - по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством", по которому ему назначен штраф 6000 рублей. Второй - по части 2 статьи 12.27 - за оставление места дорожно-транспортного происшествия. Суд лишил нарушителя права управления транспортными средствами на 1 год.

По факту ДТП с участием несовершеннолетнего проводится проверка.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край

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