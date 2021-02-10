В Нижнекамске из горящего общежития спасли 14 человек

В Нижнекамске ночью 9 февраля произошел пожар в девятиэтажном доме. Как сообщили в ГУ МЧС по Татарстану, возгорание произошло на четвертом этаже на площади 18 квадратных метров. После чего дым стал быстро проникать в верхние этажи.

Пожарные оперативно добрались до места ЧП. С применением высотной техники и дыхательных масок им удалось спасти 14 человек. В том числе семерых детей. В Нижнекамскую ЦРБ пришлось доставить мужчину и женщину с ожогами 2-й и 3-й степени.

Пожар был быстро локализован. В настоящее время дознаватели устанавливают причину возгорания.