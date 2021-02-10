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10.02.2021 09:26
Рубрика: Происшествия

Из горящей школы в Горно-Алтайске эвакуировали 102 человека

Текст: Наталья Граф (Горно-Алтайск)
Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай
Фото: ГУ МЧС России по Республике Алтай

В Горно-Алтайске произошел пожар в вечерней школе, расположенной на улице Бориса Головина.

Старое деревянное двухэтажное здание оборудовано автоматической пожарной сигнализацией, которая сработала в штатном режиме. Сигнал о задымлении поступил на пульт пожарной охраны, которая оперативно выехала на место происшествия.

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- Из школы сразу были эвакуированы 102 человека, из них 80 детей, - сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Школьники и педагоги были размещены в соседнем музее, пострадавших нет.

В настоящее время пожар локализован. По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов.

Деревянная школа, построенная в 1934 году, сильно пострадала от огня.

- Пока не принято решение о восстановлении или строительстве нового здания, учащиеся вечерней школы продолжат обучение в помещениях других образовательных учреждений города, - сообщил глава Республики Алтай Олег Хорохордин.

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