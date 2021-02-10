Многоквартирные дома и школы под Новосибирском остались без тепла

Прокуратура начала проверку после массового отключения теплоэнергии в городе Куйбышев Новосибирской области. Как сообщили в региональной прокуратуре, без тепла остались жильцы более ста домов, а также школы и другие социальные объекты.

По данным администрации района, причиной отключения стала авария на магистральных путях в районе квартала 14. Даже спустя несколько часов после ЧП семь многоквартирных домов, три частных и одна из школ города находились на временном теплоснабжении. Ремонтные работы планируется закончить лишь к концу дня.

В связи с отключением прокуратура проверит исполнение жилищного законодательства и законодательства в сфере оказания жилищно-коммунальных услуг. В частности, будет дана оценка действиям должностных лиц и эксплуатирующих организаций по обеспечению соблюдения прав граждан на получение коммунальных ресурсов.