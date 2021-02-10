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10.02.2021 15:18
Рубрика: Власть

Правительство обозначило приоритеты для новосибирского здравоохранения

Текст: Наталья Решетникова (Новосибирск)
В правительстве Новосибирской области состоялось заседание коллегии министерства здравоохранения региона. Его участники подвели итоги работы сферы за 2020 год и обозначили приоритетные задачи на 2021 год. Также ключевыми темами обсуждения стали борьба с коронавирусом, реализация нацпроекта и новая программа модернизации первичного звена.
Фото: Татьяна Кравченко Фото: Татьяна Кравченко
Фото: Татьяна Кравченко

 Открывая заседание, губернатор области Андрей Травников поблагодарил врачей, все медицинское сообщество за самоотверженный труд в пандемийный год.

 - Огромное спасибо всем - руководителям, врачам, студентам и медсестрам, фельдшерам, всем специалистам сферы здравоохранения за то, что выстояли в этот непростой 2020-й год. И не просто выстояли, а незаметно - потому что на фоне коронавируса все остальное померкло - вели серьезную работу по развитию нашей новосибирской медицины, - сказал глава региона.

Фото: Татьяна Кравченко
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С основным докладом выступил министр здравоохранения области Константин Хальзов. Он отметил, что одной из важнейших задач в здравоохранении, поставленных губернатором Андреем Травниковым на 2021 год, является модернизация первичного звена - соответствующая программа уже принята правительством Новосибирской области. В частности, программой предусмотрено строительство новых поликлиник, врачебных амбулаторий, отделения общей врачебной практики, обновление существующих учреждений. По данным минздрава, за пять лет планируется строительство 16 объектов здравоохранения, в том числе - семь поликлинических отделений и девять врачебных амбулаторий. Предусматривается реконструкция трех и капитальный ремонт 23 объектов. В рамках программы запланировано приобретение более двух тысяч единиц медоборудования, из них - порядка 100 единиц "тяжелого". Для доставки медработников до места жительства пациентов, а также для доставки пациентов, в том числе маломобильных, до медорганизаций, планируется приобрести 425 единиц автотранспорта.

 В числе основных итогов 2020 года министр Константин Хальзов назвал успешное выполнение показателей нацпроекта "Здравоохранение": оснащено семь региональных и первичных сосудистых центров, закуплено 178 единиц медоборудования. В ноябре начали работу три новых центра амбулаторной онкологической помощи. В течение года велась работа по переоснащению трех медорганизаций, оказывающих помощь онкобольным, - для них закуплена 151 единица медицинского оборудования. Кроме того, в больницы области для борьбы с ковидом поставлено более трех тысяч единиц нового оборудования, в том числе аппаратов ИВЛ, шприцевых насосов, дополнительно оборудовано более 800 точек доступа к кислороду.

 Для повышения доступности и качества медицинской помощи сельскому населению в регионе построено и введено более 30 ФАПов, приобретено 13 единиц медицинских передвижных комплексов и 13 автомобилей санитарного транспорта.

 В 2020 году завершены реконструкции больничного комплекса Обской центральной городской больницы и областного перинатального центра, капитальные и текущие ремонты выполнены в 20 медучреждениях.

 Министр поручил руководителям профильных направлений в текущем году уделить особое внимание совершенствованию работы педиатрической и сердечно-сосудистой служб.

 Подводя итоги заседания коллегии, первый заместитель губернатора Юрий Петухов подчеркнул, что в 2021 году перед системой здравоохранения региона стоит задача сохранить и увеличить темпы работы, уделив особое внимание приоритетным направлениям. Помимо уже обозначенных, в сфере здравоохранения предстоит создать единый цифровой контур.

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